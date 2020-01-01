Что сегодня вас ждет?

Гороскоп на 21 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Займитесь приятными вещами, которые приносят вам удовольствие и вдохновение.

Телец

Неблагоприятное время для деловых переговоров, которые могут неожиданно перерасти в ссору.

Близнецы

Правильное решение в любой ситуации вам подскажет внутренний голос.

Рак

Уделите время старшему поколению вашей семьи, звонок будет очень кстати в это сложное время.

Лев

К сожалению, в вашем окружении может возникнуть человек, намеренно провоцирующий вас на эмоции.

Дева

Астрологи советуют вам расслабиться и просто помечтать, такое нестандартное для вас времяпровождение станет источником вдохновения.

Весы

Чтобы достичь поставленной цели, вам следует правильно распределить силы!

Скорпион

Позаботьтесь о своем здоровье, в последнее время вы так загружаете себя работой, что о полноценном сне приходится только мечтать.

Стрелец

Кто-то будет очень заинтересован в том, чтобы вы подключились к решению чужих проблем.

Козерог

Будьте готовы к тому, что проблема решится без вашего участия, неожиданно и очень своевременно.

Водолей

Отложите все сложные дела на другой день, займитесь расслабляющей деятельностью.

Рыбы

Уделите внимание самым близким, не бойтесь даже отказать друзьям ради романтического вечера.



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