Гороскоп на 21 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Займитесь приятными вещами, которые приносят вам удовольствие и вдохновение.
- Телец
Неблагоприятное время для деловых переговоров, которые могут неожиданно перерасти в ссору.
- Близнецы
Правильное решение в любой ситуации вам подскажет внутренний голос.
- Рак
Уделите время старшему поколению вашей семьи, звонок будет очень кстати в это сложное время.
- Лев
К сожалению, в вашем окружении может возникнуть человек, намеренно провоцирующий вас на эмоции.
- Дева
Астрологи советуют вам расслабиться и просто помечтать, такое нестандартное для вас времяпровождение станет источником вдохновения.
- Весы
Чтобы достичь поставленной цели, вам следует правильно распределить силы!
- Скорпион
Позаботьтесь о своем здоровье, в последнее время вы так загружаете себя работой, что о полноценном сне приходится только мечтать.
- Стрелец
Кто-то будет очень заинтересован в том, чтобы вы подключились к решению чужих проблем.
- Козерог
Будьте готовы к тому, что проблема решится без вашего участия, неожиданно и очень своевременно.
- Водолей
Отложите все сложные дела на другой день, займитесь расслабляющей деятельностью.
- Рыбы
Уделите внимание самым близким, не бойтесь даже отказать друзьям ради романтического вечера.
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