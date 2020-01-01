Вам предстоит пожинать плоды своих прошлых трудов.

Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest.com

Овен

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Звезды рекомендуют в этот понедельник не думать о финансах, проведите время с самыми близкими.

Телец

Желательно отказаться от алкоголя в этот день, провести время дома.

Близнецы

Вы не будете настолько продуктивным в работе, как вам бы хотелось, уделите время отдыху.

Рак

Постарайтесь найти золотую середину между полным отсутствием инициативы и излишним рвением к работе.

Лев

Ограничьте свой аппетит и не покупайте то, без чего можете обойтись в ближайшее время.

Дева

Возрастает вероятность оказаться втянутым в чужой конфликт, будьте внимательны.

Весы

Если кто-то сегодня скажет вам что-то неприятное, скорее всего, цели обидеть не было.

Скорпион

Без ссор и конфликтов день обойдется, если вы сможете быть терпеливее, чем обычно.

Стрелец

Звезды советуют пренебречь рабочими обязательствами, все равно вы не будете довольны результатом.

Козерог

Есть риск крупно поссориться со второй половинкой, избежать этого помогут маленькие сюрпризы и романтичный настрой.

Водолей

Занимайтесь текущими делами и планированием, но ничего нового затевать не следует.

Рыбы

Займитесь творчеством, постарайтесь сохранять бодрый настрой.

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