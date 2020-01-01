Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Звезды рекомендуют в этот понедельник не думать о финансах, проведите время с самыми близкими.
- Телец
Желательно отказаться от алкоголя в этот день, провести время дома.
- Близнецы
Вы не будете настолько продуктивным в работе, как вам бы хотелось, уделите время отдыху.
- Рак
Постарайтесь найти золотую середину между полным отсутствием инициативы и излишним рвением к работе.
- Лев
Ограничьте свой аппетит и не покупайте то, без чего можете обойтись в ближайшее время.
- Дева
Возрастает вероятность оказаться втянутым в чужой конфликт, будьте внимательны.
- Весы
Если кто-то сегодня скажет вам что-то неприятное, скорее всего, цели обидеть не было.
- Скорпион
Без ссор и конфликтов день обойдется, если вы сможете быть терпеливее, чем обычно.
- Стрелец
Звезды советуют пренебречь рабочими обязательствами, все равно вы не будете довольны результатом.
- Козерог
Есть риск крупно поссориться со второй половинкой, избежать этого помогут маленькие сюрпризы и романтичный настрой.
- Водолей
Занимайтесь текущими делами и планированием, но ничего нового затевать не следует.
- Рыбы
Займитесь творчеством, постарайтесь сохранять бодрый настрой.
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