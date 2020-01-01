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Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Вам предстоит пожинать плоды своих прошлых трудов.
Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Звезды рекомендуют в этот понедельник не думать о финансах, проведите время с самыми близкими. 

  • Телец

Желательно отказаться от алкоголя в этот день, провести время дома. 

  • Близнецы

Вы не будете настолько продуктивным в работе, как вам бы хотелось, уделите время отдыху. 

  • Рак

Постарайтесь найти золотую середину между полным отсутствием инициативы и излишним рвением к работе. 

  • Лев

Ограничьте свой аппетит и не покупайте то, без чего можете обойтись в ближайшее время. 

  • Дева

Возрастает вероятность оказаться втянутым в чужой конфликт, будьте внимательны. 

  • Весы

Если кто-то сегодня скажет вам что-то неприятное, скорее всего, цели обидеть не было. 

  • Скорпион

Без ссор и конфликтов день обойдется, если вы сможете быть терпеливее, чем обычно. 

  • Стрелец

Звезды советуют пренебречь рабочими обязательствами, все равно вы не будете довольны результатом. 

  • Козерог

Есть риск крупно поссориться со второй половинкой, избежать этого помогут маленькие сюрпризы и романтичный настрой.

  • Водолей

Занимайтесь текущими делами и планированием, но ничего нового затевать не следует. 

  • Рыбы

Займитесь творчеством, постарайтесь сохранять бодрый настрой.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на май. 

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