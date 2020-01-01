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Тест: Умнее ли вы блондинок?

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Кто победит в этот раз?
Тест: ответишь на вопросы блондинок?
Тест: ответишь на вопросы блондинок?
пресс-служба

Психологи провели тесты и выяснили, что секрет привлекательности блондинок в том, что мужчины оказываются глупее, когда встречаются лицом к лицу с белокурыми дамами. Во время общения с такой девушкой мозговая деятельность мужчины сокращается. Снижается уровень интеллекта, а связанные мысли уступают желанию совершить самые глупые поступки. Этот эффект даже получил название “бимбо-иллюзия“. Так может поэтому мужчинам не так легко победить в шоу “Кто против блондинок?“.  Предлагаем пройти тест и проверить себя. 

 

Ранее мы писали, сколько выходных будет в конце июня?

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Теги: кто против блондинок?
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