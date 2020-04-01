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Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле

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Что известно о "самом доступном айфоне", который скоро появится на прилавках?
Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Скриншот

15 апреля 2020 года на официальном сайте Apple был опубликован пресс-релиз, в котором анонсировали выход нового смартфона - iPhone SE 2020. Сама компания окрестила модель, как “самый доступный айфон“. Когда же выйдет чудо-новинка от “яблочников“, что известно о iPhone SE 2020 и сколько поклонникам Apple придется выложить за новый смартфон, расскажет Ivona.

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Характеристики нового iPhone SE 2020

  • размер экрана - 4,7 дюймов
  • сканер отпечатков пальцев Touch ID
  • операционная система iOS 13
  • процессор Apple A13 Bionic (такой же, как в iPhone 11 и iPhone 11 Pro)
  • камера с технологией Smart HDR, новым портретным режимом и возможностью видеосъемки в 4К разрешении
  • фронтальная камера - 7 мегапикселей
  • размер - 138,4 х 67,3 х 7,3 мм
  • вес - 148 г.

Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Скриншот

Модель представлена в трех цветах: черном, белом и красном. Внешне новая модель очень напоминает iPhone 8, но по характеристикам приближена к iPhone 11, который компания Apple представила в сентябре 2019 года. Хоть количество камер (в новом iPhone SE 2020 она всего одна, не считая фронтальной) может и огорчить преданных поклонников айфонов, купертиновцы заверили, что качество фото- и видеосъемки по-прежнему будет на высоком уровне.

Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Компания Apple анонсировала выход iPhone SE 2020 уже в апреле
Скриншот

Цена iPhone SE 2020

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Предзаказ нового айфона откроется в пятницу, 17 апреля. В официальном анонсе компании Apple указано, что цена будет стартовать от 399 долларов (около 10800 грн). Тем, кто приобрел новинку, компания Apple пообещала приятный бонус - годовую подписку на сервис Apple TV+.

 На территории Украины новая модель iPhone SE 2020 вероятно появится немного позже.

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Теги: iPhone, Apple, айфон, iPhone SE 2020
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Источник: ivona bigmir)net

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