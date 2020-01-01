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Гороскоп на 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Что ждет сегодня Овнов, и на чем сосредоточить свое внимание Ракам и Водолеям .

Гороскоп на 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 15 апреля 2020:

  • Овен

Овнам сегодня лучше прислушиваться ко внутреннему голосу и трезво оценивать не только свои возможности, но и потребности - находите компромисс между тем, что необходимо сделать и тем, что нужно именно вам.

  • Телец

У Тельцов будет невпроворот работы - вы сегодня сможете не только доделать уже запланированную работу, но и получить новые подработки. День удачен для креативных идей и стартапов.

  • Близнецы

Близнецам сегодня не нужно отчаиваться и складывать руки, даже если задуманное не получилось с первого раза. День благоволит сильным и целеустремленным - поскользнулись, встали и бодрым шагом пошли к цели.

  • Рак

У Раков могут быть приступы ностальгии и разочарования в себе - поговорите с собой строго: по честному, вы утомляете своим негативом и нерешительностью не только окружающих, но и самих себя. Смените тактику и попробуйте улыбаться - и по странному закону - жизнь улыбнется вам в ответ.

  • Лев

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Львам захочется приключений и бурной деятельности - но карантин не совсем удобное время для реализации вашей бурной энергии. потому ее стоит направить в мирное русло : почитайте книгу, позанимайтесь спортом, хорошей идеей станет разработка своего кулинарного шедевра или любой другой эксперимент - запросто можете попробовать рисовать ногой.

  • Дева

Девам сегодня нужна будет поддержка окружающих - и нечего этого стесняться. Если вы не можете справиться с поставленной задачей - смело обращайтесь к более опытному коллеге, а при желании “на ручки“ - попросите партнера быть поласковее и устройте романтический вечер.

  • Весы

У Весов сегодня будет много интересных задач и хорошая мотивация, чтобы из выполнить. Старайтесь с самого утра подробно спланировать свой день, и далее четко придерживаться плана.

  • Скорпион

Скорпионам сегодня нужно сосредоточиться на личных отношениях - будь то вторая половина или родители: ищите новые пути диалога и общий интересный досуг.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит держать эмоции в себе, а они будут буквально переполнять вас. Позвоните лучшей подруге или запишите эмоциональную Стори, подойдет также пост в сети - главное, чтобы была реакция зрителей или читателей.

  • Козерог

У Козерогов сегодня есть шанс наладить отношение с родственниками и давними деловыми партнерами. Старайтесь держать под контролем эмоции и не ссориться по пустякам.

  • Водолей

Водолеям сегодня стоит продолжать заниматься саморазвитием, просмотром онлайн курсов и прочтением серьезных книг. Вечер лучше посвятить романтике или общему досугу с партнером.

  • Рыбы

Рыбам сегодня стоит посвятить день разработкой планов на будущее и налаживанию контактов с потенциальными партнерами. Вечер хорош для занятий спортом, йоги и массажа всего тела.

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Теги: астрологи, Зодиак, гороскоп, гороскоп на сегодня
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Источник: IVONА bigmir)net

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