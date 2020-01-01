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Ідея Банк: вигідні фінансові ідеї на кожен деньНовости компаний

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Фінансові рішення - важливий елемент досягнення комфортного рівня добробуту. Кредити, карти, депозити та онлайн-банкінг - ключові складові якісного фінансового плану. Які фінансові ідеї пропонує українцям вже сьогодні Ідея Банк - стабільний банк з 30-річною історією?
Ідея Банк: вигідні фінансові ідеї на кожен день

Карантин в Україні вніс зміни в життєві плани і їх реалізацію багатьох українців. З хорошого: банківська система продовжує працювати, оскільки явлется базової для роботи економіки і для життя домогосподарств. Вибір банку для отримання кредиту або розміщення депозиту - те питання, яке багато українців задають своїм колегам, друзям, рідним. Де розмістити вклад? Наскільки надійний той чи інший банк? Надійний банк - це банк, який має багаторічну історію, гарну репутацію, професійний персонал, і пропонує лінійку продуктів, яка може задовольнити запити клієнтів уже сьогодні.

Таким банком по праву можна вважати Ідея Банк. Банк працює на ринку України з 1989 року, філії та відділення є по всій країні, акціонером банку є польська група Getin Holding SA, акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі.

«Ідея Банк завжди і у всі часи виконував всі зобов'язання перед своїми клієнтами. В останні кілька років, незважаючи на виклики економічних криз, банк стабільно входить в 20-ку найнадійніших банків в різних рейтингах, при цьому в останні кілька років займає лідируючі позиції на ринку в роздрібному кредитуванні готівкою »- зазначає голова правління Михайло Власенко. Це підтверджуючого і рейтинги - у банку перше місце в топ-50 провідних банків Finclub по кредитуванню готівкою - серед всіх основних кредитують населення банків країни.

Важливо, що надійність банку підтвердили і в Національному рейтинговому агентстві «Кредит Рейтинг» - поставили банку довгостроковий кредитний рейтинг Ідея Банку за національною рейтинговою шкалою на рівні uaAA- зі стабільним прогнозом. Національний банк України також позитивно оцінив стійкість Ідея Банку - банк двічі успішно пройшов оцінку стійкості, яку проводить НБУ. Ідея Банк акредитований Міністерством фінансів для грошових виплат бюджетникам.

Банк активно розвиває сервіси для своїх клієнтів і партнерів. Наприклад, в 2018 році відбулося підключення банку до системи BankID НБУ. І тепер клієнти банку мають можливість приєднатися до мобільного додатку «Дія» та отримати доступ до проектів громадської участі в своїх містах.

Для роздрібних клієнтів банк постійно впроваджує нові фінансові рішення. Наприклад, Ідея Банк підключився до сервісу безконтактної оплати Google Pay - для власників карток MasterСard і Visa доступні безконтактні оплати за допомогою смартфона. А ще банк запустив новий просунутий цифровий банкінг для роздрібних клієнтів банку O.Bank, і тепер все звичні функції і платежі доступні користувачам в режимі онлайн в смартфоні.

Нові умови вимагають нових рішень, і тому Ідея Банк недавно запропонував фінансові продукти, які будуть корисні клієнтам якраз в умовах карантину. У квітні 2020 року банк запропонував новий депозит «Фінансовий імунітет». «Ми бачимо, що сьогодні клієнтам цікаві депозити з вигідними ставками, а також з можливістю отримання коштів з рахунку без втрати відсотків. Саме тому Ідея Банк запропонував цікаве рішення: депозит на три місяці з можливістю розірвання протягом декількох днів без втрати відсотків. В основі вкладу - депозит на сім днів з пролонгацією, і після кожної пролонгації ставка зростає », - розповів голова правління Ідея Банку Михайло Власенко. За його словами, прибутковість депозиту після 11-ти пролонгацій відповідає прибутковості тримісячного депозиту. А виплата відсотків проводиться кожні сім днів. Клієнт після кожної пролонгації може без втрати відсотків забрати депозит з банку. Спочатку ставка за вкладом - 9,5%, а далі (з кожної пролонгацією) - 10%, 10,5%, 11%, 11,5% - аж до 15% річних (11-а пролонгація). Надійний внесок в стабільному банку - то, що пропонує Ідея Банк сьогодні.

Як роздрібний і активно кредитує банк, Ідея Банк піклується про те, щоб навіть в період всеукраїнського карантину в українців був доступ до простих і зрозумілих беззаставними кредитами - банк пропонує кредити готівкою. А щоб допомогти клієнтам уникнути ризиків, пов'язаних з розповсюдженням вірусу, Ідея Банк запропонував революційне рішення - віддалене оформлення кредиту з доставкою карти, на якій розміщені кредитні кошти, кур'єром прямо на будинок клієнта. Кеш-кредит «Домашній» - це продукт, де клієнт дистанційно залишає заявку на кредит, отримує рішення без відвідування банківського відділення, а потім отримує через кур'єра примірник договору і карту з кредитними грошима.

Внести платежі по кредиту можна через сайт Ідея Банку, сервіс онлайн-платежів iPay.ua, онлайн-банкінг банку, а також термінали самообслуговування (детально про те, як зручно платити по кредиту в карантин - ТУТ). Будь-який клієнт може отримати якісну консультацію по всіх кредитних і депозитних продуктів банку через контакт-центр за телефоном 0 800 50 20 30.

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