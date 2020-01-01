Благоприятные и неблагоприятные дни мая 2020 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в последний весенний месяц 2020 года расскажет Ivona.

1 мая 2020 - растущая Луна во Льве. День благоприятен для духовного самопознания и отдыха. Также вам будет сопутствовать удача.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

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2 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Посвятите этот день решению текущих (важных и не очень) вопросов: новое виденье проблем и повышенная коммуникабельность будут этому способствовать.

3 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Один из самых энергетически сильных дней месяца. Для достижения поставленных целей вам не придется прикладывать больших усилий, а результаты - превзойдут все ожидания.

4 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Общение с окружающими сегодня не заладится, поэтому сегодня лучше провести день в уединении или заняться благотворительностью.

5 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Пришло время задуматься над своими ошибками. Уроки, которые вы извлечете сегодня, помогут вам укрепить свой авторитет, а также завоевать доверие коллег, начальства и окружающих.

6 мая 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Тщательно обдумывайте свои желания, ведь именно сегодня они могут начать сбываться. День хорош для планирования долгосрочных проектов, а также проявления рабочей инициативы.

7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Сегодня вам предстоит принимать множество важных решений, поэтому постарайтесь не поддаваться мимолетным импульсам и искушениям. Последствия сегодняшнего дня во много сформируют ваше ближайшее будущее.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

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8 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. В этот день вы ощутите гармонию с собой и с окружающим миром. Переизбыток энергии постарайтесь направить в благое русло, иначе неоправданный азарт и риск доведет вас до беды.

9 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Посвятите сегодняшний день своей второй половинке: романтичным поступкам, налаживанию отношений, любовным экспериментам в постели.

10 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Сегодня вам предстоит проявить исключительную сдержанность и благоразумие - лишь они помогут вам устоять перед неожиданными проблемами и разрешить их с честью.

11 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Крайне неблагоприятный день. Его лучше всего провести в самоизоляции и раздумьях над собственными ошибками и недостатками, а также над возможными способами их устранения.

12 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Постарайтесь избегать больших скоплений народа, дабы избежать конфликтов. Сегодняшний день будет отмечен легкой эмоциональной возбудимостью.

13 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Уделите этот день улучшению здоровья, терапевтическим прогулкам и путешествиям в компании ближайших людей.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

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14 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Благоприятный день для построения далекоидущих планов и стратегий поведения.

15 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. В реализации новых начинаний вам могут помешать зависть и козни конкурентов. Будьте осторожны в выборе партнеров и союзников.

16 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Спутник Земли дает вам возможности остановиться, отдохнуть и поглядеть на себя со стороны. Нейтральный день, который лучше всего посвятить монотонной рутинной работе.

17 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Постарайтесь сегодня как следует отдохнуть и выспаться, иначе стресс и хронические заболевания очень скоро напомнят о себе.

18 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Сегодня вы ощутите недостаток энергии, потому постарайтесь не растрачивать жизненные силы зря. По возможности сократите общение с окружающими и выполнение утомительных обязанностей до минимума.

19 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Для того чтобы решить вопрос, который давно мешает вам, обратитесь за советом к более опытному товарищу или старшему родственнику. Они смогут подарить вам свежий взгляд на ситуацию.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

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20 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сегодня - самое время заняться делами насущными. Например, генеральной уборкой, покупкой недвижимости, переездом и т.д.

21 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Очень неблагоприятный день, на протяжении которого вы будете ощущать утомление и угнетенность. Состояние возможно ухудшится до депрессивного, поэтому решение важных проблем лучше всего отложить на потом. А сегодня заняться тем, что действительно приносит вам удовольствие.

22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. Попросите прощения у тех, кого вы могли обидеть, путь даже не нарочно. И простите сами. Налаживание старых связей сегодня принесет вам утешение и неожиданные перспективы.

23 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодняшний день подарит вам стимул на занятия спортом или начало диеты.

24 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Сегодня возможно всплывет множество старых конфликтов и обид. Чтобы избежать их и не усугублять ситуацию, направляйте свой гнев и неудовлетворение в благое русло. Например, на занятия спортом.

25 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Благоприятный день для деловых встреч и переговоров. Сегодня вы можете быть склонны к необоснованному риску, поэтому старайтесь обдумывать все очень тщательно.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

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26 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодняшний лунный день будет испытывать ваши принципы на прочность. Проявите стойкость в своих суждениях, будьте сдержаны и получите долгожданное признание и уважение.

27 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет вам, в каком направлении двигаться дальше.

28 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятный день для вашей профессиональной деятельности. Ваши идеи найдут неожиданную поддержку у руководства и сотрудников.

29 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Проведите этот день на свежем воздухе в компании близких. Постарайтесь избегать обсуждения спорных вопросов, они могут навредить вам и выставить вас в дурном свете.

30 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Сегодня вам придется побороться со своими внутренними демонами. Несмотря на беспричинную раздражительность, которая будет одолевать вас, постарайтесь относиться к окружающим сдержанно и уважительно. За свою стойкость вы очень скоро будете вознаграждены.

31 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Продолжайте держать себя в узде. Дабы не отвлекаться на различные триггеры, займитесь рутинным, монотонным делом, требующим максимальной концентрации.

Лунный календарь на май 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда делать заготовки на зиму по лунному календарю.

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