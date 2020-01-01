Лунный календарь на май 2020 года
Что нас ожидает по лунному календарю в последний весенний месяц 2020 года расскажет Ivona.
1 мая 2020 - растущая Луна во Льве. День благоприятен для духовного самопознания и отдыха. Также вам будет сопутствовать удача.
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2 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Посвятите этот день решению текущих (важных и не очень) вопросов: новое виденье проблем и повышенная коммуникабельность будут этому способствовать.
3 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Один из самых энергетически сильных дней месяца. Для достижения поставленных целей вам не придется прикладывать больших усилий, а результаты - превзойдут все ожидания.
4 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Общение с окружающими сегодня не заладится, поэтому сегодня лучше провести день в уединении или заняться благотворительностью.
5 мая 2020 - растущая Луна в Весах. Пришло время задуматься над своими ошибками. Уроки, которые вы извлечете сегодня, помогут вам укрепить свой авторитет, а также завоевать доверие коллег, начальства и окружающих.
6 мая 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Тщательно обдумывайте свои желания, ведь именно сегодня они могут начать сбываться. День хорош для планирования долгосрочных проектов, а также проявления рабочей инициативы.
7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Сегодня вам предстоит принимать множество важных решений, поэтому постарайтесь не поддаваться мимолетным импульсам и искушениям. Последствия сегодняшнего дня во много сформируют ваше ближайшее будущее.
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8 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. В этот день вы ощутите гармонию с собой и с окружающим миром. Переизбыток энергии постарайтесь направить в благое русло, иначе неоправданный азарт и риск доведет вас до беды.
9 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Посвятите сегодняшний день своей второй половинке: романтичным поступкам, налаживанию отношений, любовным экспериментам в постели.
10 мая 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Сегодня вам предстоит проявить исключительную сдержанность и благоразумие - лишь они помогут вам устоять перед неожиданными проблемами и разрешить их с честью.
11 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Крайне неблагоприятный день. Его лучше всего провести в самоизоляции и раздумьях над собственными ошибками и недостатками, а также над возможными способами их устранения.
12 мая 2020 - убывающая Луна в Козероге. Постарайтесь избегать больших скоплений народа, дабы избежать конфликтов. Сегодняшний день будет отмечен легкой эмоциональной возбудимостью.
13 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Уделите этот день улучшению здоровья, терапевтическим прогулкам и путешествиям в компании ближайших людей.
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14 мая 2020 - убывающая Луна в Водолее. Благоприятный день для построения далекоидущих планов и стратегий поведения.
15 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. В реализации новых начинаний вам могут помешать зависть и козни конкурентов. Будьте осторожны в выборе партнеров и союзников.
16 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Спутник Земли дает вам возможности остановиться, отдохнуть и поглядеть на себя со стороны. Нейтральный день, который лучше всего посвятить монотонной рутинной работе.
17 мая 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Постарайтесь сегодня как следует отдохнуть и выспаться, иначе стресс и хронические заболевания очень скоро напомнят о себе.
18 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Сегодня вы ощутите недостаток энергии, потому постарайтесь не растрачивать жизненные силы зря. По возможности сократите общение с окружающими и выполнение утомительных обязанностей до минимума.
19 мая 2020 - убывающая Луна в Овне. Для того чтобы решить вопрос, который давно мешает вам, обратитесь за советом к более опытному товарищу или старшему родственнику. Они смогут подарить вам свежий взгляд на ситуацию.
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20 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Сегодня - самое время заняться делами насущными. Например, генеральной уборкой, покупкой недвижимости, переездом и т.д.
21 мая 2020 - убывающая Луна в Тельце. Очень неблагоприятный день, на протяжении которого вы будете ощущать утомление и угнетенность. Состояние возможно ухудшится до депрессивного, поэтому решение важных проблем лучше всего отложить на потом. А сегодня заняться тем, что действительно приносит вам удовольствие.
22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. Попросите прощения у тех, кого вы могли обидеть, путь даже не нарочно. И простите сами. Налаживание старых связей сегодня принесет вам утешение и неожиданные перспективы.
23 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодняшний день подарит вам стимул на занятия спортом или начало диеты.
24 мая 2020 - растущая Луна в Близнецах. Сегодня возможно всплывет множество старых конфликтов и обид. Чтобы избежать их и не усугублять ситуацию, направляйте свой гнев и неудовлетворение в благое русло. Например, на занятия спортом.
25 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Благоприятный день для деловых встреч и переговоров. Сегодня вы можете быть склонны к необоснованному риску, поэтому старайтесь обдумывать все очень тщательно.
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26 мая 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодняшний лунный день будет испытывать ваши принципы на прочность. Проявите стойкость в своих суждениях, будьте сдержаны и получите долгожданное признание и уважение.
27 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет вам, в каком направлении двигаться дальше.
28 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятный день для вашей профессиональной деятельности. Ваши идеи найдут неожиданную поддержку у руководства и сотрудников.
29 мая 2020 - растущая Луна во Льве. Проведите этот день на свежем воздухе в компании близких. Постарайтесь избегать обсуждения спорных вопросов, они могут навредить вам и выставить вас в дурном свете.
30 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Сегодня вам придется побороться со своими внутренними демонами. Несмотря на беспричинную раздражительность, которая будет одолевать вас, постарайтесь относиться к окружающим сдержанно и уважительно. За свою стойкость вы очень скоро будете вознаграждены.
31 мая 2020 - растущая Луна в Деве. Продолжайте держать себя в узде. Дабы не отвлекаться на различные триггеры, займитесь рутинным, монотонным делом, требующим максимальной концентрации.
Ранее мы рассказывали, когда делать заготовки на зиму по лунному календарю.
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