Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в карьере и личной жизни.

Гороскоп на 14 апреля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest

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Гороскоп на 14 апреля 2020:

Овен

Овнам сегодня стоит сосредоточиться на своем внутреннем мире и заняться духовными и физическими практиками. День хорош для чтения духовной литературы и книжек по психологии, медитаций и релакса под легкую, расслабляющую музыку.

Телец

Тельцам сегодня нужно больше времени посвятить решению тех вопросов, которые вы оставляли без внимания из-за неблагоприятных обстоятельств или отсутствия поддержки: постарайтесь разработать план Б и начать решать вопросы, используя обходные пути.

Близнецы

У Близнецов все, на первый взгляд, в порядке, однако где-то глубоко может точить червячок неприятия каких-то ситуаций или людей вокруг. Старайтесь сегодня разобраться в самих себе и понять, что именно вас пугает - хорошим методом будет начать вести дневник, в котором вы будете записывать свои мысли и переживания, а после перечитывать и работать со всплывшими проблемами и “ошибками“.

Рак

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Ракам сегодня стоит подумать о тех вещах, которые мотивируют вас двигаться вперед. Старайтесь заняться именно тем делом, которое расцениваете как “любимую работу“ и придумать новые пути развития в этой области.

Лев

Львам сегодня ни в коем случае не стоит зацикливаться на неудачах и нерешенных вопросах - смотрите вперед с оптимизмом и верой в свои силы - а они у вас, поверьте, почти что безграничны. Даже в условиях карантина не прекращайте активно общаться - ведите страницы в соцсетях, созванивайтесь с друзьями и ведите активный обмен энергией с интересными для вас людьми.

Дева

Девам сегодня стоит задуматься о движении вперед и развитии собственного дела. Помните, что даже самые неблагоприятные условия - это вызов, и возможность создать собственную нишу, в которой успешными будете именно вы.

Весы

Перед Весами может встать нелегкий выбор, который все равно придется сделать. Чтобы не допустит ошибки, старайтесь максимально абстрагироваться и детально просчитать все “за“ и “против“ - слушайте разум, а не эмоции.

Скорпион

Скорпионам хорошо бы сегодня поумерить свой пыл и не зацикливаться на делах, которые не удаются. Направьте свою энергию на познание себя, задумайтесь о том, чего бы вам действительно хотелось - и посвятите день приятным и нужным вещам и идеям.

Стрелец

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Стрельцам сегодня нужен хороший стопроцентный релакс - и не просто передышка между чем-то и чем-то важным, а самодостаточный день (или несколько часов) отдыха. Устройте себе тренировку по дыхательной гимнастике, сделайте самомассаж и искупайтесь в пене, как в детстве. Одним словом, посвятите время себе и своим прихотям - и на завтра вы снова будете готовы к активности и креативу.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит бежать впереди паровоза - все случится именно в то время. в которое должно, и ни минутой раньше, как бы вы не старались. Сегодня ваши слова колки и остры, не задевайте ими попусту.

Водолей

У Водолеев сегодня может быть слегка меланхоличный настрой, однако он может легко пройти, если вы займетесь тем, что приносит вам настоящее удовольствие - будь то работа, дружеское общение в Сети или написание романа - определитесь и дерзайте.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит поработать над своим телом и душой. Хороший день для духовных практик, разнообразных тренировок и переход на правильное питание.

Ранее мы писали, что в Сети повторяют сюжеты всемирно известных произведений искусства.

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