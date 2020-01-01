Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Гороскоп на 12 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
Комментариев: 0
Посвятите какое-то время на организацию милых сюрпризов для родных людей.
Гороскоп на 12 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 12 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
pinterest
  • Овен

Читай также: Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Без дополнительных усилий вы сможете достигнуть поставленных целей, не ленитесь!

  • Телец

Уборку или покраску стен не следует и дальше откладывать, суббота подойдет для таких дел идеально.

  • Близнецы

С самого утра вы будете настроены на подвиги и судьба предоставит шанс отличиться. 

  • Рак

Даже при желании вы не сможете помочь всем и каждому, остановитесь и определитесь с приоритетами. 

  • Лев

Разберитесь с проблемой, которая не дает вам покоя, и только после этого беритесь за работу. 

  • Дева

День, когда у вас будет возможность подумать о себе и осуществить пару заветных желаний, вперед!

  • Весы

Сегодня нельзя в себе сомневаться, только так вы сможете доказать людям, чего стоите!

  • Скорпион

Не беритесь сегодня за серьезные дела, не сможете закончить их в срок. 

  • Стрелец

Не увлекайтесь мечтами о светлом будущем, сегодня придется и поработать для достижения желаемого. 

  • Козерог

Сомнения могут кого-угодно сбить с пути, вы не исключение. Еще раз все обдумайте и тогда беритесь за работу. 

  • Водолей

Нежелание идти на компромиссы может обернуться боком именно вам, сделки сорвутся, а отношения испортятся из-за сор. 

  • Рыбы

Откровенный разговор с любимым человеком конкретно сегодня поможет сблизиться.

Ранее мы писали, что нельзя делать в Вербное воскресенье

Поделись:
Теги: гороскоп, гороскоп на сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь