Что ждет сегодня Овнов и зачем Близнецам менять подход .

Гороскоп на 13 апреля 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 13 апреля 2020:

Овен

Овнам сегодня будет полезно помониторить сайты с модными трендами и поискать новые интересные блюда - это поможет отвлечься от неприятных новостей и поможет подготовиться к концу карантина. День удачен для курсов онлайн.

Телец

Тельцам сегодня стоит устроить себе настоящий релакс со всеми необходимыми атрибутами - массажем, йогой и медитациями. Попробуйте придумать себе новое хобби, связанное с искусством - например, нарисуйте акварелью этюд, или декламируйте стих на камеру.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше быть более внимательными и сосредоточенными, чтобы избежать ошибок в работе и непонимания в общении с близкими.

Рак

Ракам стоит сосредоточиться на своих стремлениях и развитие уже начатого плана. старайтесь сегодня меньше раздражаться и не переедайте.

Лев

У Львов могут быть необычные идеи, которые стоит обязательно воплотить в жизнь. день удачен для творчества, покупки товаров для досуга и обучения онлайн.

Дева

Девам сегодня хорошо бы поговорить с давними друзьями и единомышленниками. День удачен для кулинарных экспериментов, пошива одежды и занятиях с детьми.

Весы

У Весов сегодня будут появляться креативные идеи, которые необходимо сразу же начать воплощать в жизнь. День удачен для очищения организма, занятий гимнастикой и творческой реализации.

Скорпион

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Скорпионам сегодня лучше карантинить дома, не пренебрегая здоровьем своим и близких. День удачен для творчества, изучения языков и налаживания контактов с партнёрами.

Стрелец

Стрельцам сегодня в первую половину дня придется изрядно попотеть, заканчивая ранее отложенные дела. Зато во вторую половину дня вы сможете почивать на лаврах и делать то, что приносит удовольствие.

Козерог

Козерогам пришло время заняться настоящей чисткой своего окружения и планов: поразмыслите над тем, кто и что в вашей жизни лишнее, и не раздумывая, стройте планы только с нужными и приятными вам людьми.

Водолей

Водолеи сегодня будут продолжать ранее начатые дела. День удачен для ремонта, генеральной уборки и покупок, связанных с обустройством жилища.

Рыбы

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Рыб сегодня ждут перемены - возможно, вы купите новый телефон, а может и захотите кардинально изменить работу или личную жизнь. Сегодня главное быть честными с самими собой и не стоять на месте, а двигаться к мечте.

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