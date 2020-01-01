Театр "Мизантроп" покажет онлайн психодраму для одного зрителя и одного актера.

Театр «Мизантроп» всегда делает то, чего от него не ждут. Новый спектакль «Игрушки Люшера» не станет исключением из правил. Команда представляет онлайн психодраму для одного зрителя и одного актера. Спектакль проводится в ZOOM конференции и доступен для посещения каждому с 13 апреля 2020 года.

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Сейчас театр по всему миру остался без привычной сценической практики: зритель полностью лишен возможности физически присутствовать и взаимодействовать с произведением. Нам предлагают лишь архивные съемки или трансляции репертуарных спектаклей, которые проводятся в пустом зале, а в сеть передаются их медиа симулякры.

Театр «Мизантроп», который и прежде не боялся экспериментов, находит уникальное решение, способное помочь зрителю действительно оказаться в театре.

Прецедент от Misanthrope Theatre, спектакль «Игрушки Люшера», проводится исключительно в сети.

Это онлайн-утопия о жизни во время самоизоляции. Это сеанс один на один с психотерапевтом, который будет работать с вашим личным ощущением реальности, вашими страхами и переживаниями сегодня.

Главное преимущество спектакля в том, что он разработан для онлайн-коммуникации со зрителем и останется таковым после того, как все вернется в прежнюю форму существования.

«Мы, как всегда, планируем ни с чем не сравнимый опыт, который, в первую очередь, хотим переживать сами и предлагаем вам включаться в этот экспириенс» - режиссер Илья Мощицкий.

Онлайн-проект "Игрушки Люшера" - от Misanthrope Theatre пресс-служба

Механика проекта:

Зритель находится у себя дома, на работе или в гостях.

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У зрителя есть планшет, ноутбук или телефон и возможность остаться в одиночестве. Зритель заходит на сайт спектакля, где получает исчерпывающую информацию о принципах взаимодействия, легенде, на которой построено действие, возможностях выбора перформера, удобном времени проведения спектакля, покупки билета.

Зрителю высылается письмо с подробными инструкциями и ссылкой на зум конференцию.

В выбранное время зритель кликает на ссылку и становится реципиентом проекта «Игрушки Люшера».

Онлайн-проект "Игрушки Люшера" - от Misanthrope Theatre пресс-служба

Описание дальнейшего действия останется за пределами индивидуального опыта каждого из участников спектакля.

Легенда, на которой строится действие:

Спектакль является онлайн-сессией психологической помощи в мире, охваченном пандемией. В нём почти все процессы перекочевали в сеть, но это только усугубило чувство тревоги и незащищенности у людей.

Находясь у себя дома, люди постоянно испытывают страх перед действительностью: вариации фобий, растущих по экспоненте, стали основной проблемой нового времени и привели к тому, что реципиенты без помощи специалиста не могут справиться с тревожностью, прилипают к экранам своих гаджетов, не в силах сдвинуться с места. Они наблюдают только за тем, как развивается ситуация с заражением и умирают не от вируса и воспаления лёгких, а от нервного истощения.

Онлайн-проект "Игрушки Люшера" - от Misanthrope Theatre пресс-служба

Самой авторитетной и прибыльной профессией во время пандемии стали онлайн-психологи, которые буквально пошагово занимаются жизнью своих подопечных. Имея в своем арсенале мощный инструментарий психотерапевтических онлайн-практик, психологи повышают качество жизни выживающих по разумному прейскуранту.

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Команда проекта: Илья Мощицкий, Дмитрий Саратский, Анна Завальская, Алишер Умаров, Дмитрий Оцупок, Екатерина Крамаренко, Анастасия Балуева.

Спектакль проводится на русском языке.

Онлайн-проект "Игрушки Люшера" - от Misanthrope Theatre пресс-служба

P.S. Спектакль заявлен как участник спонтанной программы международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа».

Стоит отметить, что в декабре 2019 года театр «Мизантроп» полностью отказался от репертуарной системы, закрыл все свои действующие спектакли. Затем предложил украинскому театральному сообществу радикально поговорить о современном искусстве в Театре на Подоле, представив премьерную постановку «Дуб Майкла Крейг Мартина» и перфолекцию культуртрегера из Санкт-Петербурга Виктора Вилисова.

Онлайн-проект "Игрушки Люшера" - от Misanthrope Theatre пресс-служба

После чего команда создателей на неопределенный период умышленно ушла в тень, чтобы не нарушить свой основой кодекс: задавать тренды и векторы, навсегда отказываясь от того, что однажды пройдено и более не соответствует времени.

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