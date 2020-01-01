Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

Что может быть аппетитнее и вкуснее обеда в ресторане, ведь только там можно насладиться изысканной едой, заботливо приготовленной из свежих ингредиентов в идеальной пропорции - не так мы обычно думаем, глядя в Сети на картинку «кулинарного шедевра»?

А почему бы не повторить любимое ресторанное блюдо прямо у себя дома?

Между прочим, теперь эта идея стала вполне реальной, поскольку вам не придется самим бегать по магазинам, отдельно заказывать специальные ингредиенты, экспериментировать - все эти заботы возьмет на себя новый сервис Cooking Box.

Заказывая доставку в Cooking Box, вы не только сэкономите свое время и средства, но и будете уверены, что блюда выйдут на славу, ведь в наборе, кроме свежих продуктов, будет подробное видео от шеф-повара.

Конечно, после такой новости у многих возникнет много вопросов - Ivona ответит на главные из них:

Смогу ли я сам приготовить блюдо, как в ресторане?

Не стоит волноваться о том, что блюда будут для вас слишком сложными, ведь шеф-повар отобрал в меню Cooking Box именно те рецепты, которые легко готовить дома. К тому же, ингредиенты уже подобраны в идеальной пропорции, а видео-рецепт от шефа сделает приготовления блюда еще более простым и атмосферным.

Не обойдется ли это в копеечку?

Если вы сомневаетесь, не будет ли заказ еды в Cooking Box слишком дорогим удовольствием, то рады вас успокоить - вовсе нет. Во-первых, поскольку вы не заказываете готовое ресторанное блюдо, а только его составляющие, то и платить нужно только за набор продуктов, который, к тому же, сервис закупает по оптовым ценам.

Во-вторых, экономия заключается еще и в том, что все продукты, которые вы закажете в Cooking Box, будут использованы для конкретных блюд - вы не переплатите за избыток и не станете выбрасывать еду, которая может залежаться в холодильнике. Итак, с Cooking Box все просто: сколько заказали - столько и использовали.

В чем «фишка» сервиса?

Главным преимуществом Cooking Box над похожими сервисами является то, что у клиента есть возможность получить готовое и до мелочей продуманное меню на всю неделю. Итак, заказчик не будет ходить по магазинам и мониторить кулинарные сайты с популярными рецептами - и продукты, и видео-инструкцию ему доставят прямо под двери квартиры.

Еще одним преимуществом Cooking Box можно назвать то, что вы можете заказать набор из стольких блюд, сколько хотите получить в процессе приготовления. Количество должно быть не менее 2, чтобы оптимизировать время, проведенное на кухне.

Кроме того, вы можете выбрать время доставки: так, заказы, сделанные до 15:00, вы сможете получить на следующий день, а те наборы, которые вы закажете после 15.00 - доставят вам послезавтра.

Еще одной фишкой сервиса является максимальная свежесть продукции - все боксы комплектуют именно в день отправки.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

Какие вкусные блюда я смогу приготовить, если воспользуюсь сервисом?

Меню Cooking box полностью обновляется еженедельно - к услугам клиента в каталоге появляется 8-10 любимых ресторанных блюд. Скажем, на этой неделе в меню представлены изысканное «Каре ягненка» и знаменитая «Утка по-пекински». В сервисе Cooking box намеренно не предлагают одновременно сотни различных блюд, чтобы доставлять клиентам только ту продукцию, которая исключительно свежая.

Кстати, в сервисе могут предлагать клиенту новые блюда, исходя из его предыдущих заказов.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

А как со свежестью продуктов?

В Cooking box следят не только за качеством и свежестью, но и за безопасной перевозкой продуктов. Поэтому упаковка сделана таким образом, чтобы картонный бокс не касался курьера и ни имел контакта с любыми поверхностями. После того, как вам довезли продукты - необходимо снять защитный целлофан и поставить бокс в холодильник.

Отборные свежие продукты прибывают к клиенту охлажденными благодаря системе с аккумуляторами холода.

Стоит заметить, что в состав наборов не входят базовые ингредиенты, как то соль, перец или оливковое масло - по необходимости их можно отдельно заказать на сайте Cooking box.

Безопасна ли такая доставка?

Доставка Cooking box максимально безопасная, поскольку является полностью бесконтактной. Клиент оплачивает заказ с помощью карты на сайте, а надежно упакованные боксы с продуктами курьер может оставить под дверью, у консьержа или в любом другом месте - по желанию клиента.

Кстати, защитный целлофан после распаковки боксов необходимо снять и утилизировать.

Если я не рассчитал и хочу еще?

Если блюд, которые вы приобрели в меню, оказалось мало, всегда можно заказать дополнительный Cookingbox, ведь это гораздо удобнее, чем ходить по магазинам и тратить лишние средства.

С Cookingbox вы почувствуете, что такое контроль затрат и высокого качества блюд.

Как я могу оформить заказ на сайте?

1. Выбираем количество порций - не менее двух.

2. Выбираем количество блюд (каждое блюдо умножаем на количество порций) - от 3 блюд.

3. Указываем удобную для вас дату доставки.

4. Выбираем нужное время доставки: ежедневно с 12:00 до 22:00.

После того, как вы заполните эту информацию, в вашей корзине появится точная сумма заказа.

Оплатите заказ онлайн - и ваш CookingBox со свежими продуктами прибудет точно в запланированное время.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах

Сервіс доставки продуктів Cooking Box: Свіжі набори для приготування ресторанних страв

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

Що може смакувати краще за обід або вечерю в ресторані, адже лише там можна насолодитись вишуканою їжею, дбайливо приготованою зі свіжих інгредієнтів у ідеальній пропорції – чи не так ми зазвичай думаємо, відкриваючи в Мережі яскраве фото «кулінарного шедевру»?

А чому б не повторити улюблену ресторанну страву просто у себе вдома?

Між іншим, тепер ця ідея стала цілком реальною, оскільки вам не доведеться самим бігати по магазинах, окремо замовляти спеціальні інгредієнти та допасовувати їх один до одного – весь цей клопіт візьме на себе новий сервіс Cooking Box.

Замовляючи доставку Cooking Box, ви не лише заощадите свій час і кошти, але й будете впевнені, що страви вдадуться: в наборі, окрім свіжих продуктів буде детальне відео від шеф-кухаря.

Авжеж, після такої новини у багатьох виникне багато запитань – Ivona відповість на основні з них:

Чи зможу я сам приготувати страву, як у ресторані?

Не варто хвилюватись за те, чи страва не буде для вас заскладною, адже шеф-кухарі відібрали до меню Cooking Box саме ті рецепти, які легко й приємно готувати вдома. До того ж, інгредієнти вже підібрані в ідеальній пропорції, а відео-рецепт від шефа зробить приготування страви ще більш простим і атмосферним.

Чи не обійдеться це в копієчку?

Якщо ви вагаєтесь чи не буде замовлення їжі в Cooking Box занадто дорогим задоволенням, то раді вас заспокоїти – зовсім ні. По-перше, оскільки ви не замовляєте готову ресторанну страву, а тільки її складові, то й платитимете лише за набір продуктів, який, до того ж, сервіс купує за оптовими цінами.

По-друге, економія полягає ще й у тому, що всі продукти, які ви замовите у Cooking Box, будуть використані для конкретних страв – ви не переплатите за надлишок і не викидатимете їжу, що може залежатись у холодильнику. Отже, з Cooking Box все просто: скільки замовили – стільки й використали.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

У чому «фішка» сервісу?

Головною перевагою Cooking Box над схожими сервісами є те, що у клієнта є змога отримати готове і до дрібниць продумане меню на весь тиждень. Отже, замовник не мусить ходити по магазинах і моніторити кулінарні сайти із популярними рецептами – і продукти, і відео-інструкцію йому доставлять просто під двері квартири.

Ще однією перевагою Cooking Box буде те, що ви маєте змогу замовити набір для стількох страв, скільки хочете отримати в процесі приготування. Кількість має бути не менша за 2, щоби оптимізувати час на кухні.

Окрім того, ви маєте змогу обрати час доставки: тож замовлення, зроблені до 15:00, ви зможете отримати на наступний день, а ті набори, які ви замовите після 15.00 – доставлять вам післязавтра.

Ще однією фішкою сервісу є максимальна свіжість продукції – усі бокси комплектують саме в день відправлення.

Які смачні страви я зможу приготувати, якщо скористаюсь сервісом?

Меню Cooking box повністю оновлюється щотижня – до послуг клієнта в каталозі з'являється 8-10 улюблених ресторанних страв. Скажімо, на цьому тижні в меню представлені вишукане «Каре ягняти» та знаменита «Качка по-пекінськи». У сервісі Cooking box навмисно не пропонують одночасно сотні різних страв, щоби доставляти клієнтам лише ту продукцію, яка винятково свіжа.

До речі, у сервісі можуть пропонувати клієнту нові страви, виходячи з його попередніх замовлень.

А як зі свіжістю продуктів?

У Cooking box стежать за якістю, свіжістю, та за безпечним перевезенням продуктів. Тож пакунок зроблений у такий спосіб, щоби картонний бокс не торкався ані кур’єра, ані мав контакту з будь-якими поверхнями. Після того, як вам довезли бокс – необхідно зняти захисний целофан і поставити бокс в холодильник.

Добірні свіжі продукти прибувають до клієнта охолодженими завдяки системі з акумуляторами холоду.

Варто зауважити, що до складу наборів не входять базові інгредієнти, як-то сіль, перець або оливкова олія – за потреби їх можна окремо замовити на сайті Cooking box.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд пресс-служба

Чи безпечна така доставка?

Доставка Cooking box максимально безпечна, оскільки є цілковито безконтактною Замовлення клієнт оплачує за допомогою картки на сайті, а надійно запаковані бокси з продуктами кур’єр може лишити під дверима, у консьєржа, або в будь-якому іншому місці за бажанням клієнта.

До речі, захисний целофан після розпакування боксів необхідно зняти й утилізувати.

Якщо я не розрахував і хочу ще?

Якщо страв, які ви придбали з меню, виявилось замало, завжди можна замовити додатковий Cookingbox, адже це набагато зручніше, ніж ходити по магазинах і витрачати зайві кошти.

Із Cookingbox ви відчуєте, що таке контроль витрат і високої якості страв.

Як я можу оформити замовлення на сайті?

1. Обираємо кількість порцій – не менше ніж дві.

2. Обираємо кількість страв (кожну множимо на кількість порцій) – від 3 страв.

3. Вказуємо зручну для вас дату доставки.

4.Обираємо потрібний час доставки: щоденно з 12:00 до 22:00.

Після того, як ви заповните цю інформацію, у вашому кошику з'явиться точна сума замовлення.

Сплатіть замовлення онлайн - і ваш CookingBox зі свіжими продуктами прибуде точно у запланований час.

Інформація надана в порядку ст.10 Конституції України та ст. 6 Закону України Про національні меншини