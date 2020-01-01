Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюдНовости компаний

Комментариев: 0

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба
Что может быть аппетитнее и вкуснее обеда в ресторане, ведь только там можно насладиться изысканной едой, заботливо приготовленной из свежих ингредиентов в идеальной пропорции - не так мы обычно думаем, глядя в Сети на картинку «кулинарного шедевра»?

А почему бы не повторить любимое ресторанное блюдо прямо у себя дома?

Между прочим, теперь эта идея стала вполне реальной, поскольку вам не придется самим бегать по магазинам, отдельно заказывать специальные ингредиенты, экспериментировать - все эти заботы возьмет на себя новый сервис Cooking Box.

Заказывая доставку в Cooking Box, вы не только сэкономите свое время и средства, но и будете уверены, что блюда выйдут на славу, ведь в наборе, кроме свежих продуктов, будет подробное видео от шеф-повара.

Конечно, после такой новости у многих возникнет много вопросов - Ivona ответит на главные из них:

  • Смогу ли я сам приготовить блюдо, как в ресторане?

Не стоит волноваться о том, что блюда будут для вас слишком сложными, ведь шеф-повар отобрал в меню Cooking Box именно те рецепты, которые легко готовить дома. К тому же, ингредиенты уже подобраны в идеальной пропорции, а видео-рецепт от шефа сделает приготовления блюда еще более простым и атмосферным.

  • Не  обойдется ли это в копеечку?

Если вы сомневаетесь, не будет ли заказ еды в Cooking Box слишком дорогим удовольствием, то рады вас успокоить - вовсе нет. Во-первых, поскольку вы не заказываете готовое ресторанное блюдо, а только его составляющие, то и платить нужно только за набор продуктов, который, к тому же, сервис закупает по оптовым ценам.

Во-вторых, экономия заключается еще и в том, что все продукты, которые вы закажете в Cooking Box, будут использованы для конкретных блюд - вы не переплатите за избыток и не станете выбрасывать еду, которая может залежаться в холодильнике. Итак, с Cooking Box все просто: сколько заказали - столько и использовали.

  • В чем «фишка» сервиса?

Главным преимуществом Cooking Box над похожими сервисами является то, что у клиента есть возможность получить готовое и до мелочей продуманное меню на всю неделю. Итак, заказчик не будет ходить по магазинам и мониторить кулинарные сайты с популярными рецептами - и продукты, и видео-инструкцию ему доставят прямо под двери квартиры.

Еще одним преимуществом Cooking Box можно назвать то, что вы можете заказать набор из стольких блюд, сколько хотите получить в процессе приготовления. Количество должно быть не менее 2, чтобы оптимизировать время, проведенное на кухне.

Кроме того, вы можете выбрать время доставки: так, заказы, сделанные до 15:00, вы сможете получить на следующий день, а те наборы, которые вы закажете после 15.00 - доставят вам послезавтра.

Еще одной фишкой сервиса является максимальная свежесть продукции - все боксы комплектуют именно в день отправки.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба

  • Какие вкусные блюда я смогу приготовить, если воспользуюсь сервисом?

Меню Cooking box полностью обновляется еженедельно - к услугам клиента в каталоге появляется 8-10 любимых ресторанных блюд. Скажем, на этой неделе в меню представлены изысканное «Каре ягненка» и знаменитая «Утка по-пекински». В сервисе Cooking box намеренно не предлагают одновременно сотни различных блюд, чтобы доставлять клиентам только ту продукцию, которая исключительно свежая.

Кстати, в сервисе могут предлагать клиенту новые блюда, исходя из его предыдущих заказов.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба

  • А как со свежестью продуктов?

В Cooking box следят не только за качеством и свежестью, но и за безопасной перевозкой продуктов. Поэтому упаковка сделана таким образом, чтобы картонный бокс не касался курьера и ни имел контакта с любыми поверхностями. После того, как вам довезли продукты - необходимо снять защитный целлофан и поставить бокс в холодильник.

Отборные свежие продукты прибывают к клиенту охлажденными благодаря системе с аккумуляторами холода.

Стоит заметить, что в состав наборов не входят базовые ингредиенты, как то соль, перец или оливковое масло - по необходимости их можно отдельно заказать на сайте Cooking box.

  • Безопасна ли такая доставка?

Доставка Cooking box максимально безопасная, поскольку является полностью бесконтактной. Клиент оплачивает заказ с помощью карты на сайте, а надежно упакованные боксы с продуктами курьер может оставить под дверью, у консьержа или в любом другом месте - по желанию клиента.

Кстати, защитный целлофан после распаковки боксов необходимо снять и утилизировать.

  • Если я не рассчитал и хочу еще?

Если блюд, которые вы приобрели в меню, оказалось мало, всегда можно заказать дополнительный Cookingbox, ведь это гораздо удобнее, чем ходить по магазинам и тратить лишние средства.

С Cookingbox вы почувствуете, что такое контроль затрат и высокого качества блюд.

  • Как я могу оформить заказ на сайте?

1. Выбираем количество порций - не менее двух.

2. Выбираем количество блюд (каждое блюдо умножаем на количество порций) - от 3 блюд.

3. Указываем удобную для вас дату доставки.

4. Выбираем нужное время доставки: ежедневно с 12:00 до 22:00.

После того, как вы заполните эту информацию, в вашей корзине появится точная сумма заказа.

Оплатите заказ онлайн - и ваш CookingBox со свежими продуктами прибудет точно в запланированное время.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах

Сервіс доставки продуктів Cooking Box: Свіжі набори для приготування ресторанних страв

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба

Що може смакувати краще за обід або вечерю в ресторані, адже лише там можна насолодитись вишуканою їжею, дбайливо приготованою зі свіжих інгредієнтів у ідеальній пропорції – чи не так ми зазвичай думаємо, відкриваючи в Мережі яскраве фото «кулінарного шедевру»?

А чому б не повторити улюблену ресторанну страву просто у себе вдома?

Між іншим, тепер ця ідея стала цілком реальною, оскільки вам не доведеться самим бігати по магазинах, окремо замовляти спеціальні інгредієнти та допасовувати їх один до одного – весь цей клопіт візьме на себе новий сервіс Cooking Box.

Замовляючи доставку Cooking Box, ви не лише заощадите свій час і кошти, але й будете впевнені, що страви вдадуться: в наборі, окрім свіжих продуктів буде детальне відео від шеф-кухаря.

Авжеж, після такої новини у багатьох виникне багато запитань – Ivona відповість на основні з них:

  • Чи зможу я сам приготувати страву, як у ресторані?

Не варто хвилюватись за те, чи страва не буде для вас заскладною, адже шеф-кухарі відібрали до меню Cooking Box саме ті рецепти, які легко й приємно готувати вдома. До того ж, інгредієнти вже підібрані в ідеальній пропорції, а відео-рецепт від шефа зробить приготування страви ще більш  простим і атмосферним. 

  • Чи не обійдеться це в копієчку?

Якщо ви вагаєтесь чи не буде замовлення їжі в Cooking Box  занадто дорогим задоволенням, то раді вас заспокоїти – зовсім ні. По-перше, оскільки ви не замовляєте готову ресторанну страву, а тільки її складові, то й платитимете лише за набір продуктів, який, до того ж, сервіс купує за оптовими цінами.

По-друге, економія полягає ще й у тому, що всі продукти, які ви замовите у Cooking Box, будуть використані для конкретних страв – ви не переплатите за надлишок і не викидатимете їжу, що може залежатись у холодильнику. Отже, з Cooking Box все просто: скільки замовили – стільки й використали.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба

  • У чому «фішка» сервісу?

Головною перевагою Cooking Box над схожими сервісами є те, що у клієнта є змога отримати готове і до дрібниць продумане меню на весь тиждень. Отже, замовник не мусить ходити по магазинах і моніторити кулінарні сайти із популярними рецептами – і продукти, і відео-інструкцію йому доставлять просто під двері квартири.

Ще однією перевагою Cooking Box буде те, що ви маєте змогу замовити набір для стількох страв, скільки хочете отримати в процесі приготування. Кількість має бути не менша за 2, щоби оптимізувати час на кухні.

Окрім того, ви маєте змогу обрати час доставки: тож замовлення, зроблені до 15:00, ви зможете отримати на наступний день, а ті набори, які ви замовите після 15.00 – доставлять вам післязавтра.

Ще однією фішкою сервісу є максимальна свіжість продукції – усі бокси комплектують саме в день відправлення.  

  • Які смачні страви я зможу приготувати, якщо скористаюсь сервісом?

Меню Cooking box повністю оновлюється щотижня – до послуг клієнта в каталозі з'являється 8-10 улюблених ресторанних страв. Скажімо, на цьому тижні в меню представлені вишукане «Каре ягняти» та знаменита «Качка по-пекінськи». У сервісі Cooking box навмисно не пропонують одночасно сотні різних страв, щоби доставляти клієнтам лише ту продукцію, яка винятково свіжа.

До речі, у сервісі можуть пропонувати клієнту нові страви, виходячи з його попередніх замовлень.

  • А як зі свіжістю продуктів?

У Cooking box стежать за якістю, свіжістю, та за безпечним перевезенням продуктів. Тож пакунок зроблений у такий спосіб, щоби картонний бокс не торкався ані кур’єра, ані мав контакту з будь-якими поверхнями. Після того, як вам довезли бокс – необхідно зняти захисний целофан і поставити бокс в холодильник.

Добірні свіжі продукти прибувають до клієнта охолодженими завдяки системі з акумуляторами холоду.

Варто зауважити, що до складу наборів не входять базові інгредієнти, як-то сіль, перець або оливкова олія – за потреби їх можна окремо замовити на сайті Cooking box.

Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
Сервис доставки продуктов Cooking Box: Свежие наборы для приготовления ресторанных блюд
пресс-служба

  • Чи безпечна така доставка?

Доставка Cooking box максимально безпечна, оскільки є цілковито безконтактною Замовлення клієнт оплачує за допомогою картки на сайті, а надійно запаковані бокси з продуктами кур’єр може лишити під дверима, у консьєржа, або в будь-якому іншому місці за бажанням клієнта.

До речі, захисний целофан після розпакування боксів необхідно зняти й утилізувати.

  • Якщо я не розрахував і хочу ще?

Якщо страв, які ви придбали з меню, виявилось замало, завжди можна замовити  додатковий Cookingbox, адже це набагато зручніше, ніж ходити по магазинах і витрачати зайві кошти.

Із Cookingbox ви відчуєте, що таке контроль витрат і високої якості страв.

  • Як я можу оформити замовлення на сайті?

1. Обираємо кількість порцій – не менше ніж дві.

2. Обираємо кількість страв (кожну множимо на кількість порцій) – від 3 страв.

3. Вказуємо зручну для вас дату доставки.

4.Обираємо потрібний час доставки: щоденно з 12:00 до 22:00.

Після того, як ви заповните цю інформацію, у вашому кошику з'явиться точна сума замовлення.

Сплатіть замовлення онлайн - і ваш CookingBox зі свіжими продуктами прибуде точно у запланований час.  

Інформація надана в порядку ст.10 Конституції України та ст. 6 Закону України Про національні меншини

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь