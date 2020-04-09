В Австрии, Дании, Норвегии и Швеции возобновят школьные занятия и разрешат покидать территорию стран .

В четырех странах Европы ослабляют карантин - чего ждать украинцам pinterest

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В некоторых европейских странах, где пандемия коронавируса COVID-19 идет на спад, начинают ослаблять карантинные меры. Об этом передает 112.

Так, в Дании и Норвегии уже в апреле планируют возобновить занятия в школах, в Австрии начнут работать кафе и рестораны, а в Чехии даже планируют разрешить покидать страну, но при наличие уважительной причины.

Однако, эксперты отмечают, что если в этих странах будет зафиксировала новая вспышка вируса - карантинные меры возобновятся.

Как будет проходить ослабление карантина в странах Европы, и чего ждать Украине, читайте дальше в материале.

Ослабление карантина в Европе

Ожидается, что первыми карантин ослабят 4 европейские страны - это Дания, Чехия, Австрия и Норвегия. Во всех этих странах сейчас наблюдается снижение распространения COVID-9, эксперты отмечают, что к такой динамике привело своевременное введение жестких карантинных мер.

Так, напомним, что в этих европейских странах, во избежание распространения коронавируса, в первую очередь были закрыты школы и запрещены массовые скопления людей. Кроме того, Дания и Чехия одними из первых в ЕС закрыли свои границы после объявления коронавируса пандемией.

Сейчас, когда уровень заражения спадает, власти стран ведут речь об отмене некоторых карантинных мер, чтобы уменьшить негативные последствия для экономик этих стран.

Чехия

В Чехии уже ослабили карантинные меры - с 7 апреля здесь можно заниматься спортом на открытом воздухе без защитной маски.

Сегодня (9 апреля) в Чехии возобновляют работу магазины для хобби и рукоделия, по продаже хозяйственных товаров, а также ремонтные мастерские велосипедов. После католической Пасхи, 12 апреля, здесь планируют открыть магазины с обувью и канцелярскими товарами. При этом владельцы должны соблюдать правила гигиены помещения. Также по прежнему действует правило, согласно которому дистанция между людьми не должна быть меньше 2 метров.

А с 14 апреля чехам даже позволят выезжать из страны, но при наличии уважительной причины.

Власти Чехии отмечают, что дальнейшее послабление карантина будет напрямую зависеть от того, как “будет вести себя коронавирус“.

В четырех странах Европы ослабляют карантин - чего ждать украинцам pinterest

Дания

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В Дании с 15 апреля заработают школы и детские сады. Власти стараются постепенно возвращать страну к обычному ритму жизни, но рекомендуют по возможности работать дома и придерживаться всех необходимых правил гигиены.

Ключевое условие - избегать массового скопления людей и мыть руки. Так нам удастся удержать стабильность. Это похоже на хождение по канату. Если будем стоять - упадем, если пойдем слишком быстро - проблема усложнится, поэтому действовать надо осторожно, - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Норвегия

В Норвегии до конца апреля планируют возобновить работу учебных заведений и снять ограничение на выезд за город, на дачи. Однако власти страны предупреждают, что более строгие ограничения могут продлиться еще долгое время.

Австрия

В Австрии с 14 апреля смогут возобновить работу маленькие магазины и садовые центры. В середине мая правительство планирует открыть для посещения кафе и рестораны. Что касается австрийских школ, то их, по некоторым прогнозам, не откроют до начала следующего учебного года (сентябрь, 2020). Касательно открытия границ и выезда граждан Австрии в другие страны - премьер-министр Австрии Себастиан Курц сообщал, что такую возможность не будут рассматривать до момента создания вакцины от коронавируса.

В четырех странах Европы ослабляют карантин - чего ждать украинцам Pinterest.com

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Когда начнется ослабление карантина в Украине?

В Украине послаблений карантинных мер стоит ожидать не раньше мая. Об этом заявил в интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также премьер отметил, что, если будет положительная динамика в вопросе с корнавирусом, то в мае украинская экономика начнет работать по специальному плану, включающем масочный режим, социальные дистанции и “плавающий“ рабочий день.

Подробно сморите в видео:

К слову, 8 апреля Кабмин Украины расширил перечень служб, которые могут работать в карантин. Так в список попали курьерские службы, строители, мусорщики, продавцы товаров для строительства и химчистки.

Разъяснение Кабмина о работе во время карантина https://www.kmu.gov.ua/

Ранее мы писали, в какие онлайн музеи можно “сходить“ в карантин.

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