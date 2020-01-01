Гороскоп на 10 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Звезды советуют обойтись без экспериментов, используйте известные методики.
- Телец
Старайтесь пребывать в хорошем расположении духа, иначе возможны неприятности на рабочем месте и в семье.
- Близнецы
В этот день советы окружающих, даже полезные в теории вам не помогут.
- Рак
День пройдет в атмосфере расслабления, если вы позволите себе хотя бы какое-то время не переживать о работе.
- Лев
Вам будут удаваться переговоры и дипломатия, воспользуйтесь!
- Дева
Не откладывайте больше задуманный давно проект, сейчас все удастся.
- Весы
Не время геройствовать и проверять себя на прочность, вам нужны стабильность и отсутствие жизненных потрясений.
- Скорпион
Задумайтесь над вариантами времяпровождения, которые разнообразят досуг семьи.
- Стрелец
Избегайте общения с людьми, которые способствуют плохому настроению.
- Козерог
Продолжайте мечтать, сегодня это особенно важно, ведь ваши заветные желания начнут сбываться.
- Водолей
Осторожность в быту не помешает, а лучше даже не подходите к электрическим приборам.
- Рыбы
Можно активно заниматься финансовыми делами, подписанные сделки окажутся удачными и принесут прибыль.
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