Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение

Комментариев: 0
Как будет работать и кому необходимо приложение "Дій вдома"?
"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение
"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение
pinterest.com

Министерство цифровой трансформации разработало приложение под названием “Дій вдома“, предназначенное для мониторинга и контроля режима самоизоляции, предписанного отдельной категории жителей Украины. Что нужно знать о новом мобильном приложении, расскажет Ivona.

Читай также: В ВОЗ рассказали, что нельзя делать на карантине

Кому нужно устанавливать приложение “Дій вдома“?

  • людям, которые прибыли из-за границы и находятся на обсервации
  • больным COVID-19 и тем, кто находится на домашнем лечении
  • лицам, у которых подозревают коронавирус.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что приложение не будет следить абсолютно за всеми, кто находится на карантине (все жители Украины находятся на карантине в режиме чрезвычайной ситуации до 24 апреля 2020 года).

Установка приложения необходима лишь в случае, если медицинские государственные учреждения эпидемиологического направления определяют, что человек нуждается в самоизоляции.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации подчеркнула, что Нацполиция имеет право назначить административный штраф (от 17 тыс. гривен) или привлечь к криминальной ответственности за нарушение и игнорирование условий обязательной самоизоляции.

По заявлению Федорова, неиспользование приложения будет расцениваться, как нарушение карантина, за что в Украине предусмотрены определенные урегулированные штрафы.

Читай также: Дезинфекция квартиры от вирусов: главные правила и полезные советы

Как установить приложение “Дій вдома“ и как оно будет действовать?

Лица, которым предписана самоизоляция, будут зарегистрированы в соответствующей информационной системе. На их личный номер мобильного телефона вышлют сообщение, содержащее ссылку для скачивания “Дій вдома“.

После установки приложения человек авторизуется и получает смс с паролем для входа в свой аккаунт. Там пользователь заполняет информацию о месте своей самоизоляции и отправляет фотоподтверждение.

После регистрации пользователю ежедневно на протяжении 14 дней будут приходить около 10 уведомлений. На них человеку нужно ответить отправкой селфи в режиме реального времени. В этот момент приложение будет считывать геолокацию смартфона, затем анализировать фото на соответствие при помощи искусственного интеллекта.

"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение
facebook.com/fedorov1991

Читай также: Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом

Что делать тем, у кого нет смартфона?

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%.

Михаил Федоров также отметил, что Министерство цифровой трансформации, в случае эффективности приложения “Дій вдома“, рассматривает возможность расширить его функционал, например, добавить функцию заказа доставки еды или лекарств.

Ранее мы рассказывали о прогнозах экспертов насчет выхода Украины из карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Министерство цифровой трансформации, мобильное приложение, Дій вдома, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, карантин в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь