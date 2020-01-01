Как будет работать и кому необходимо приложение "Дій вдома"?

"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение pinterest.com

Министерство цифровой трансформации разработало приложение под названием “Дій вдома“, предназначенное для мониторинга и контроля режима самоизоляции, предписанного отдельной категории жителей Украины. Что нужно знать о новом мобильном приложении, расскажет Ivona.

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Кому нужно устанавливать приложение “Дій вдома“?

людям, которые прибыли из-за границы и находятся на обсервации

больным COVID-19 и тем, кто находится на домашнем лечении

лицам, у которых подозревают коронавирус.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что приложение не будет следить абсолютно за всеми, кто находится на карантине (все жители Украины находятся на карантине в режиме чрезвычайной ситуации до 24 апреля 2020 года).

Установка приложения необходима лишь в случае, если медицинские государственные учреждения эпидемиологического направления определяют, что человек нуждается в самоизоляции.

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации подчеркнула, что Нацполиция имеет право назначить административный штраф (от 17 тыс. гривен) или привлечь к криминальной ответственности за нарушение и игнорирование условий обязательной самоизоляции.

По заявлению Федорова, неиспользование приложения будет расцениваться, как нарушение карантина, за что в Украине предусмотрены определенные урегулированные штрафы.

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Как установить приложение “Дій вдома“ и как оно будет действовать?

Лица, которым предписана самоизоляция, будут зарегистрированы в соответствующей информационной системе. На их личный номер мобильного телефона вышлют сообщение, содержащее ссылку для скачивания “Дій вдома“.

После установки приложения человек авторизуется и получает смс с паролем для входа в свой аккаунт. Там пользователь заполняет информацию о месте своей самоизоляции и отправляет фотоподтверждение.

После регистрации пользователю ежедневно на протяжении 14 дней будут приходить около 10 уведомлений. На них человеку нужно ответить отправкой селфи в режиме реального времени. В этот момент приложение будет считывать геолокацию смартфона, затем анализировать фото на соответствие при помощи искусственного интеллекта.

"Дій вдома": Минцифра будет следить за выполнением условий самоизоляции через приложение facebook.com/fedorov1991

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Что делать тем, у кого нет смартфона?

Для тех, у кого нет смартфонов, будет сформирована команда, небольшой колл-центр, который будет прозванивать людей, интересоваться состоянием здоровья, понимать потребности. Таких ситуаций, сейчас, предположительно меньше 5%.

Михаил Федоров также отметил, что Министерство цифровой трансформации, в случае эффективности приложения “Дій вдома“, рассматривает возможность расширить его функционал, например, добавить функцию заказа доставки еды или лекарств.

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