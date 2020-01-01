Узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в истории кино.

Тест: Какой из известных фильмов мы увидели раньше? Pinterest.com

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Вы хорошо знакомы с историей кино? Проверьте себя. Попробуйте определить, какой из двух фильмов зрители увидели раньше. Результат вас удивит.

Ранее мы предлагали узнать с помощью теста, какой ты украинский комик.

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