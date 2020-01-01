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Католическая Пасха 2020: Где можно посмотреть онлайн трансляцию

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Украинские телеканалы будут транслировать Святые мессы из Ватикана, а также службы из главного католического храма в Киеве - Собора святого Александра .

Католическая Пасха 2020: Где можно посмотреть онлайн трансляцию
Католическая Пасха 2020: Где можно посмотреть онлайн трансляцию
facebook.com/EWTN.Ukraine

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Уже в это воскресенье, 12 апреля 2020, католическая Церковь празднует Воскресение Иисуса Христа - Пасху. Православные будут отмечать Светлый праздник ровно через неделю - 19 апреля.

В этом году Пасха припала на период всеукраинского карантина, установленный из-за распространения коронавируса COVID-19. Власти просят верующих по возможности ограничить социальные контакты и избегать скопления народа, в том числе и в Церкви, потому праздничные службы можно будет посмотреть онлайн. Освящение пасхальных корзин также пройдет в особом режиме.

В костеле святого Александра в Киеве, с целью обезопасить прихожан, все богослужения будут проходить за закрытыми дверями, без присутствия верующих. Об этом написали на официальных страницах храма в соцсетях. Службы можно будет посмотреть онлайн.

Службы, которые проводит перед праздником в Ватикане Папа Римский Франциск, также проходят без прихожан. 27 марта Папа Римский проводил молитву за здоровье на пустой Площади святого Петра, призывая всех верующих присоединиться к нему онлайн. 

Перед католической Пасхой украинские телеканалы будут транслировать праздничные службы из Ватикана под руководством Папы Римского, а также мессы из костела святого Александра, в Киеве.

Пасхальные богослужения из Ватикана, а также богослужения в латинском обряде из Киева будут показывать 3 украинских канала: “Католическое телевидение EWTN“,  “UA: Первый“ и “5 канал“ в сотрудничестве с Католическим Медиа-Центром. 

Предлагаем узнать, когда и на каком канале можно посмотреть праздничные пасхальные службы 2020:

Расписание католических служб, которые можно будет посмотреть онлайн:

  • Великий четверг (9 апреля)

17:00 – Месса Господней Вечери из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция – EWTN).

19:00 – Месса Господней Вечери под руководством Папы Франциска из Ватикана (трансляция – EWTN).

  • Великая пятница (10 апреля)

16:00 – Крестный Путь из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция –EWTN).

17:00 – Литургия Страстей Господних из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция – EWTN).

19:00 – Литургия Страстей Господних под руководством Папы Франциска из базилики святого Петра в Ватикане РКЦ (трансляция – EWTN).

22:00 – Крестный Путь под руководством Святейшего Отца Франциска (трансляция – EWTN, UA:Первый, 5 канал). 

  • Великая суббота (11 апреля)

20:00 – Пасхальная Вигилия из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция – EWTN).

22:00 – Пасхальная Вигилия под руководством Папы Франциска из базилики святого Петра в Ватикане (трансляция – EWTN).

  • Пасхальное торжество (12 апреля)

09:30 – Святая Месса из храма св. Александра РКЦ в Киеве (трансляция – EWTN, UA:Первый, 5 канал).

10:00 – Святая Месса из храма св. Александра РКЦ (трансляция – EWTN).

12:00 – Месса под руководством Папы Франциска в Ватикане (трансляция – EWTN, UA:Первый, 5 канал).

13:00 – Пасхальное послание Папы и благословение “Urbi et Orbi“ (трансляция – EWTN, UA:Первый, 5 канал).

Телеканал EWTN можно смотреть в кабельных сетях и в Интернете (сайт www.ewtn.org.ua, канал Youtube, Facebook-страница “EWTN Україна”).    

Чтобы узнать, где можно будет посмотреть пасхальные богослужения у православных и греко-католиков - следите за публикациями на нашем сайте. 

Ранее мы писали, чем католическая Пасха отличается от православной.

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Теги: Пасха, католическая пасха, Карантин, онлайн
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Источник: IVONА bigmir)net

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