Гороскоп на 8 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Ваша несобранность и склонность отвлекаться на мелкие проблемы могут повлиять на продуктивность.
- Телец
Сегодня вам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, даже если на работе вы заключили выгодную сделку.
- Близнецы
Срочно разберитесь в себе, ваши внутренние противоречия мешают наслаждаться жизнью.
- Рак
Любой ценой избегайте депрессивного настроения, пожалейте близких, ведь им тоже нужна ваша поддержка.
- Лев
Повышаются риски стать жертвой мошенника, будьте внимательными и не отвечайте незнакомцам.
- Дева
Не рассказывайте ничего личного, друг может оказаться завистником и разрушить ваши планы совсем скоро.
- Весы
Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга.
- Скорпион
Довольствуйтесь малым, не замахивайтесь на масштабные проекты, не пришло время.
- Стрелец
Не позволяйте злым людям испортить вам настроение, не прислушивайтесь к их словам.
- Козерог
Забота о себе является для вас сейчас самым важным приоритетом, позвоните семейному врачу, если возникли плохие ощущения, не оттягивайте это!
- Водолей
Вы сами являетесь своим лучшим собеседником сегодня, с другими могут возникнуть недопонимания.
- Рыбы
Контролируйте эмоции, случайно сказанное вами слово может спровоцировать конфликт.
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