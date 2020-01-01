Сегодня многим знакам нужно будет рисковать.

Гороскоп на 8 апреля 2020 года для всех знаков зодиака pinterest

Овен

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Ваша несобранность и склонность отвлекаться на мелкие проблемы могут повлиять на продуктивность.

Телец

Сегодня вам не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, даже если на работе вы заключили выгодную сделку.

Близнецы

Срочно разберитесь в себе, ваши внутренние противоречия мешают наслаждаться жизнью.

Рак

Любой ценой избегайте депрессивного настроения, пожалейте близких, ведь им тоже нужна ваша поддержка.

Лев

Повышаются риски стать жертвой мошенника, будьте внимательными и не отвечайте незнакомцам.

Дева

Не рассказывайте ничего личного, друг может оказаться завистником и разрушить ваши планы совсем скоро.

Весы

Если в семье никак не наступит гармония, попробуйте провести какое-то время отдельно друг от друга.

Скорпион

Довольствуйтесь малым, не замахивайтесь на масштабные проекты, не пришло время.

Стрелец

Не позволяйте злым людям испортить вам настроение, не прислушивайтесь к их словам.

Козерог

Забота о себе является для вас сейчас самым важным приоритетом, позвоните семейному врачу, если возникли плохие ощущения, не оттягивайте это!

Водолей

Вы сами являетесь своим лучшим собеседником сегодня, с другими могут возникнуть недопонимания.

Рыбы

Контролируйте эмоции, случайно сказанное вами слово может спровоцировать конфликт.

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