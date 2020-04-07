iPhone 12: Дата выхода, цены и характеристики
Появления нового смартфона iPhone 12 поклонники компании Apple ждут с нетерпением, ведь предыдущая модель произвела настоящий фурор и своим внешним видом, и характеристиками. Когда миру будет представлена новая модель iPhone 12, о ее особенностях и характеристиках, а также о цене расскажет Ivona.
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iPhone 12: Дата выхода и цена
Традиционно новые смартфоны Apple демонстрируют на сентябрьских презентациях. Точная дата презентации Apple в 2020 году пока остается неизвестной, но инсайдеры считают что произойдет это не позже 12 сентября. В продаже новые iPhone 12 ожидаются уже в конце сентября - начале октября.
По слухам купертиновцы представят сразу четыре модели новинки разной стоимости:
- iPhone 12 - 699-799 долларов
- iPhone 12 Plus - 799-899 долларов
- iPhone 12 Pro - 999-1099 долларов
- iPhone 12 Pro Max - 1099-1199 долларов.
Новое поколение iPhone будет дороже актуального сразу по двум причинам: поддержка 5G и эксперименты с дизайном (визуально iPhone 12 будет напоминать iPhone 4, который, с точки зрения пользователей, является самым удобным).
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Технические характеристики iPhone 12
- поддержка 5G
- более быстрый и экономичный процессор нового поколения A14
- 6 Гб памяти
- производительность выше на 50%
- улучшенная работа Face ID
- камера TrueDepth
- возможно изменение разъема для зарядных устройств на стандартный USB-C
- OLED экран с 2.5D стеклом.
Также ожидается, что iPhone 12 будут тоньше и легче своих предшественников.
Но самая главная “изюминка“, которую ожидают поклонники продукции Apple, это, конечно же, камеры. Предполагается, что из четырех моделей две будут иметь три камеры, остальные - двойную заднюю камеру. На более дорогих смартфонах возможно будет датчик камеры ToF, улучшающий четкость фотографий в формате 3D, и сверхширокоугольный объектив.
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