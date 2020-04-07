iPhone 12: Дата выхода, цены и характеристики

Что по слухам известно о главное новинке 2020 года? Предполагаемый концепт iPhone 12.

Появления нового смартфона iPhone 12 поклонники компании Apple ждут с нетерпением, ведь предыдущая модель произвела настоящий фурор и своим внешним видом, и характеристиками. Когда миру будет представлена новая модель iPhone 12, о ее особенностях и характеристиках, а также о цене расскажет Ivona.

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iPhone 12: Дата выхода и цена

Традиционно новые смартфоны Apple демонстрируют на сентябрьских презентациях. Точная дата презентации Apple в 2020 году пока остается неизвестной, но инсайдеры считают что произойдет это не позже 12 сентября. В продаже новые iPhone 12 ожидаются уже в конце сентября - начале октября.

Предполагаемый концепт iPhone 12 pinterest.com

По слухам купертиновцы представят сразу четыре модели новинки разной стоимости:

iPhone 12 - 699-799 долларов

iPhone 12 Plus - 799-899 долларов

iPhone 12 Pro - 999-1099 долларов

iPhone 12 Pro Max - 1099-1199 долларов​.

Новое поколение iPhone будет дороже актуального сразу по двум причинам: поддержка 5G и эксперименты с дизайном (визуально iPhone 12 будет напоминать iPhone 4, который, с точки зрения пользователей, является самым удобным).

Предполагаемый концепт iPhone 12 pinterest.com

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Технические характеристики iPhone 12

поддержка 5G

более быстрый и экономичный процессор нового поколения A14

6 Гб памяти

производительность выше на 50%

улучшенная работа Face ID

камера TrueDepth

возможно изменение разъема для зарядных устройств на стандартный USB-C

OLED экран с 2.5D стеклом.

Также ожидается, что iPhone 12 будут тоньше и легче своих предшественников.

Предполагаемый концепт iPhone 12 pinterest.com

Но самая главная “изюминка“, которую ожидают поклонники продукции Apple, это, конечно же, камеры. Предполагается, что из четырех моделей две будут иметь три камеры, остальные - двойную заднюю камеру. На более дорогих смартфонах возможно будет датчик камеры ToF, улучшающий четкость фотографий в формате 3D, и сверхширокоугольный объектив.

Предполагаемый концепт iPhone 12 pinterest.com

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