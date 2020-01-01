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Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных и как отмечаем в карантин

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Украинцы в этом году празднуют Пасху в условиях карантина - когда и как отмечаем Воскресение Господне .

Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
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Пасха в Украине, как и во всем христианском мире - один из самых важных праздников. В этот день отмечается Воскресение из мертвых Сына Божия Иисуса Христа, распятого за грехи человечества и “победившего смертью смерть“. На территории современной Украины Пасху празднуют с IX века, после крещения Руси  Владимиром Великим. Ежегодно день Воскресения Христова символизирует победу жизни и истинной веры над смертью, надежду и веру в лучшее, а также возрождение природы весной.

В 2020 году украинцы отмечают Пасху в условиях карантина и празднования для верующих, принадлежащим ко всем церквям, будут проходить в непривычной форме. Предлагаем узнать, когда и как будут праздновать пасху в 2020 католики, греко-католики и православные:

  • Когда в 2020 Пасха - у католиков и православных 

Дата празднования Пасхи не является постоянной - ее специально высчитывают, ориентируясь на дату ветхозаветной Пасхи. Православные и католики, как известно, празднуют Пасху по двум разным календарям - Юлианскому и Григорианскому, потому даты праздника у двух обрядов не совпадают. Так, в 2020 году католики отмечают Воскресение Господне 12 апреля, а православные и греко-католики - на неделю позже - 19 апреля.  

  • Традиции на Пасху

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Традиционно почти всю неделю перед праздником Пасхи верующие приводят в порядок жилище и пекут обрядовый хлеб - куличи (паски), а также красят пасхальные яйца. Готовить и убирать запрещается только в Страстную пятницу, когда, согласно Библии, был распят Иисус. Завершить подготовку к празднику нужно до вечера субботы и, собрав пасхальную корзину, идти на праздничную службу. Поскольку в 2020 в Украине объявлен карантин из-за коронавируса, верующих просят воздержаться от посещения “всенощной“ службы, а вместо этого посмотреть трансляцию онлайн.

Утро воскресения верующие начинают с молитвы и с завтрака, в котором обязательно должны быть освященные продукты - паски и крашанки, с них и начинают трапезу. В приветствии друг друга обязательно звучит “Христос Воскрес“, а в ответ нужно сказать: “Воистину Воскрес!“

Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
pinterest

  • Как будем праздновать Пасху в 2020 году

В связи с продлением карантина, а также ужесточением мер, направленных на недопущение распространения коронавируса в Украине, все пасхальные богослужения можно будет смотреть онлайн - сейчас ведутся переговоры о трансляциях с центральными телеканалами.

В Православной Церкви Украины отмечают, что освящать куличи на Пасху священники будут на улице, а при хорошей погоде, на открытом воздухе проведут и праздничную Службу. Также в ПЦУ отметили, что Священный Синод Православной Церкви Украины “будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени“. Об этом заявил владыка Харьковский и Богодуховский Митрофан:

Я полагаю, что люди будут подходить небольшими группами или по два человека, в зависимости от ситуации, потому что освятить нужно в любом случае. Зашли, освятили и ушли – заходят следующие. Так или иначе, а святить будут – однозначно. Конечно же, людям пожилого возраста лучше остаться дома – паски им смогут посвятить молодые члены семьи или соседи, — считает епископ. — Впрочем, все это пока только мои предположения. Конкретных рекомендаций ждем после заседания Священного синода ПЦУ.

К слову, ранее Священный синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения без личного присутствия мирян - все желающие присоединиться к общей молитве могут использовать для этого видеосвязь.  

Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
pinterest

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В Украинской греко-католической церкви также прокомментировали, как будет проходить празднование Пасхи в условиях карантина, а предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав дал ряд рекомендаций, которые позволят обезопасить мирянам себя и родных.

Так, владыка советует в период карантина в Великий четверг не выполнять обряда умывания ног, а в Великую пятницу ни в храме, ни вне храма не совершать никаких процессий. Плащаницу рекомендуется вынести из святилища к Божьему гробу и установить ограничения перед полотном, чтобы верующие не подходили и не целовали его. 

В пасхальное воскресенье служить на улице и не совершать никаких процессий ни в храме, ни вне храма. Если согласно санитарным нормам страны можно служить только в храме, то в нем должны находиться исключительно священнослужители и певцы, — говорит предстоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав.

Освящение вербы в Вербное Воскресенье и пасок на Пасху в УГКЦ будут проводить только на открытом воздухе.

Блаженнейший Святослав также заявил, что если того будут требовать условия карантина, верующие должны “присутствовать“ на службах только онлайн. Владыка также призвал пожилых людей и всех, у кого есть признаки респираторных заболеваний, воздержаться от освящения пасхальных корзин. 


В УПЦ МП не представили конкретных рекомендаций по поводу празднования Пасхи.

Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
Пасха 2020: Когда праздник у католиков и православных, как отмечаем в карантин
pinterest

Ранее мы писали, когда красят яйца перед пасхой католики и православные. 

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Теги: Пасха 2020, карантин, католическая пасха, православная пасха
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Источник: IVONА bigmir)net

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