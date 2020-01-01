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Тест: Попробуйте угадать продукты в черно-белом варианте!

Спецтема: Прикольные тесты
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Новый прикольный тест от Ivona.
Тест: Попробуйте угадать продукты в черно-белом варианте!
Тест: Попробуйте угадать продукты в черно-белом варианте!
pinterest.com

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Вы задумывались о том, что важнее при узнавании продуктов: цвет, форма или их поверхность? Испытайте себя. Попробуйте угадать продукты на черно-белых фотографиях.

 

Ранее мы предлагали узнать с помощью теста, какой ты украинский комик.

 

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Теги: прикольные тесты
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Источник: Ivona bigmir)net

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