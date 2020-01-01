Гороскоп на неделю, 6 -12 апреля 2020 года, для всех знаков зодиака

Узнайте, что вас ждет на этой неделе.

Овен

Сейчас непростое время для многих Овнов. Вам понадобится невероятное спокойствие, чтобы поддерживать душевное равновесие и оставаться в строю. Окружающие непременно попытаются выбить почву у вас из-под ног. Придерживайтесь своих убеждений и отстаивайте правоту. Помните, что в спорах рождается истина. Так почему бы не посодействовать этому процессу.

Телец

Тельцам удерживать душевное спокойствие помогут косметические процедуры. Если вы не находили времени на маски для лица, на этой неделе наверстайте упущенное. Надевайте чистую пижаму и наслаждайтесь домашними вечерами. В личной жизни все отлично – кардинальных перемен не предвидится, даже если вы их ожидаете. Кто знает, возможно, это затишье перед бурей.

Близнецы

Некоторые Близнецы проведут эту неделю на руинах летних планов. Вы поймете, что мечтаете о неосуществимом. Если мечта вам не по зубам, пора пересмотреть ее и снизить планку. Лучше каждое лето ездить на ближайшее море, чем всю жизнь мечтать про тропические острова. Не требуйте от себя слишком многого. Сейчас в тренде синица в руках.

Рак

Паузой в делах стоит воспользоваться, чтобы подтянуть профессиональные навыки. Учитесь в режиме онлайн или ищите опытного наставника. Нелишним будет и новое увлечение. Особенно приветствуются занятия, связанные с творчеством. Научитесь моделировать трехмерные интерьеры или расписывать имбирные пряники. К слову, хобби поможет отвлечься от душевных терзаний по поводу не сложившейся любви.

Лев

Львы окажутся на грани нервного срыва по причине задержек в делах. Вы никак не сможете повлиять на ситуацию, от чего придете в бешенство. Не стоит обрывать мессенджеры, если документы приходят не вовремя. И тем более не стоит срывать злость на близких, если на работе задерживают зарплату. Отделяйте службу от личной жизни и не смешивайте эти коктейли. Пусть галстук висит на стуле в офисе.

Дева

Некоторых Дев ждут любовные приключения. Одинокие представители знака закружатся в любовном вихре. Но будьте осторожны. Чем выше накал страсти, тем ярче будут конфликты. А без них отношения с Девами невозможны. Придержите характер и учитесь идти на компромисс. Это касается и семейных Дев. Любите половинку без придирок и попыток поменять ее.

Весы

Многих Весов на этой неделе ждут экзамены. Это может быть проверка как в личной жизни, так и на работе. Готовьтесь, что вас протестируют на верность, прочность и устойчивость. Если не хотите провалить тест, будьте образцовой половинкой, исполнительным сотрудником и хорошим родителем. Многих Весов в качестве награды за пройденный экзамен ждут отличные выходные.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам придется остаться без любимого занятия. Возможно, вы «перегорите» к спорту или посмотрите финальную серию любимой киноэпопеи. В социальной жизни тоже перемены. Ожидается небольшая разлука с друзьями или половинкой. Вы можете почувствовать тотальное одиночество. Не поддавайтесь меланхолии и займите мысли чем-нибудь полезным. Например, чтением любовного романа.

Стрелец

Сами звезды велели Стрельцу успокоиться и осесть на месте. Поездки могут отмениться по причине, не зависящей от вас. На этой неделе наслаждайтесь умиротворением домашней обстановки. Нелишней будет физическая активность. Приводите себя в форму с видео-тренировками под приятную музыку. Вы не похожи на тех, кто будет унывать в заточении. Разводите цветы на подоконнике и радуйтесь жизни.

Козерог

​Некоторым Козерогам придется проявить твердость характера. На этой неделе ожидаются стычки интересов с вышестоящими. Вам придется подчиниться, даже если принятый «компромисс» вас не устроит. Конфликты могут возникнуть и в личных отношениях. Сейчас самое время нести ответственность за собственную жизнь и не перекладывать принятие решений на плечи партнера.

Водолей

Многих Водолеев на этой неделе ждет перспективное знакомство. Одинокие представители знака встретят потенциального партнера. Ищущих помощника ждет заключение сделки с новым сотрудником. Самое время открываться для новых контактов. Отношения, завязанные на этой неделе, будут длительными и плодотворными. Не упустите шанс заполучить надежного союзника.

Рыбы

Сейчас не время для перемен. Не принимайте важных решений в плохом настроении. Вы склонны поддаваться эмоциям, поэтому решительные действия предпринимайте, только будучи в стабильном настроении. Особенно это касается любовных дел. Рискованно сейчас разрывать любые отношения, будь то развод или увольнение с работы. Не спешите расставаться и с подчиненными.

Ранее мы писали, какие книги нужно прочитать на карантине.