Гороскоп на неделю, 6 -12 апреля 2020 года, для всех знаков зодиака
- Овен
Сейчас непростое время для многих Овнов. Вам понадобится невероятное спокойствие, чтобы поддерживать душевное равновесие и оставаться в строю. Окружающие непременно попытаются выбить почву у вас из-под ног. Придерживайтесь своих убеждений и отстаивайте правоту. Помните, что в спорах рождается истина. Так почему бы не посодействовать этому процессу.
- Телец
Тельцам удерживать душевное спокойствие помогут косметические процедуры. Если вы не находили времени на маски для лица, на этой неделе наверстайте упущенное. Надевайте чистую пижаму и наслаждайтесь домашними вечерами. В личной жизни все отлично – кардинальных перемен не предвидится, даже если вы их ожидаете. Кто знает, возможно, это затишье перед бурей.
- Близнецы
Некоторые Близнецы проведут эту неделю на руинах летних планов. Вы поймете, что мечтаете о неосуществимом. Если мечта вам не по зубам, пора пересмотреть ее и снизить планку. Лучше каждое лето ездить на ближайшее море, чем всю жизнь мечтать про тропические острова. Не требуйте от себя слишком многого. Сейчас в тренде синица в руках.
- Рак
Паузой в делах стоит воспользоваться, чтобы подтянуть профессиональные навыки. Учитесь в режиме онлайн или ищите опытного наставника. Нелишним будет и новое увлечение. Особенно приветствуются занятия, связанные с творчеством. Научитесь моделировать трехмерные интерьеры или расписывать имбирные пряники. К слову, хобби поможет отвлечься от душевных терзаний по поводу не сложившейся любви.
- Лев
Львы окажутся на грани нервного срыва по причине задержек в делах. Вы никак не сможете повлиять на ситуацию, от чего придете в бешенство. Не стоит обрывать мессенджеры, если документы приходят не вовремя. И тем более не стоит срывать злость на близких, если на работе задерживают зарплату. Отделяйте службу от личной жизни и не смешивайте эти коктейли. Пусть галстук висит на стуле в офисе.
- Дева
Некоторых Дев ждут любовные приключения. Одинокие представители знака закружатся в любовном вихре. Но будьте осторожны. Чем выше накал страсти, тем ярче будут конфликты. А без них отношения с Девами невозможны. Придержите характер и учитесь идти на компромисс. Это касается и семейных Дев. Любите половинку без придирок и попыток поменять ее.
- Весы
Многих Весов на этой неделе ждут экзамены. Это может быть проверка как в личной жизни, так и на работе. Готовьтесь, что вас протестируют на верность, прочность и устойчивость. Если не хотите провалить тест, будьте образцовой половинкой, исполнительным сотрудником и хорошим родителем. Многих Весов в качестве награды за пройденный экзамен ждут отличные выходные.
- Скорпион
На этой неделе Скорпионам придется остаться без любимого занятия. Возможно, вы «перегорите» к спорту или посмотрите финальную серию любимой киноэпопеи. В социальной жизни тоже перемены. Ожидается небольшая разлука с друзьями или половинкой. Вы можете почувствовать тотальное одиночество. Не поддавайтесь меланхолии и займите мысли чем-нибудь полезным. Например, чтением любовного романа.
- Стрелец
Сами звезды велели Стрельцу успокоиться и осесть на месте. Поездки могут отмениться по причине, не зависящей от вас. На этой неделе наслаждайтесь умиротворением домашней обстановки. Нелишней будет физическая активность. Приводите себя в форму с видео-тренировками под приятную музыку. Вы не похожи на тех, кто будет унывать в заточении. Разводите цветы на подоконнике и радуйтесь жизни.
- Козерог
Некоторым Козерогам придется проявить твердость характера. На этой неделе ожидаются стычки интересов с вышестоящими. Вам придется подчиниться, даже если принятый «компромисс» вас не устроит. Конфликты могут возникнуть и в личных отношениях. Сейчас самое время нести ответственность за собственную жизнь и не перекладывать принятие решений на плечи партнера.
- Водолей
Многих Водолеев на этой неделе ждет перспективное знакомство. Одинокие представители знака встретят потенциального партнера. Ищущих помощника ждет заключение сделки с новым сотрудником. Самое время открываться для новых контактов. Отношения, завязанные на этой неделе, будут длительными и плодотворными. Не упустите шанс заполучить надежного союзника.
- Рыбы
Сейчас не время для перемен. Не принимайте важных решений в плохом настроении. Вы склонны поддаваться эмоциям, поэтому решительные действия предпринимайте, только будучи в стабильном настроении. Особенно это касается любовных дел. Рискованно сейчас разрывать любые отношения, будь то развод или увольнение с работы. Не спешите расставаться и с подчиненными.
Ранее мы писали, какие книги нужно прочитать на карантине.
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