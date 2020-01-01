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Гороскоп на воскресенье 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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Над чем сегодня стоит обязательно поработать Близнецам и что ждет Рыб .

Гороскоп на воскресенье 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на воскресенье 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 5 апреля 2020:

  • Овен

Овнам сегодня стоит погрузиться в свои мечтания и планы, которые ранее казались трудно осуществимыми - сейчас самое время находить интересные решения и не бояться пробовать что-то новое. День удачен также для учебы, уборки и кулинарных экспериментов.

  • Телец

Тельцам сегодня стоит расслабиться и научиться наконец получать удовольствие просто от того, что вы имеете. Радуйтесь возможности побыть с родными или в одиночестве (смотря как вы карантините), а также от других приятных вещей: долгому сну, возможности регулярно питаться и в любой момент заниматься гимнастикой.

  • Близнецы

Близнецам стоит сегодня бороться со своими страстями и недостатками, о которых вам хорошо известно и которые доставляют немало хлопот и вам самим, и окружающим. Скажем, самое время поразмыслить над своей ветренностью и тех гранях эгоизма, которые стоило бы несколько “подправить“. Хорошее время, чтобы записаться на онлайн тренинг или консультацию психолога.

  • Рак

Раки сегодня завершать один из этапов работы над собой и выстаивания гармонии с внешним миром - и перейдут на более высокую ступень: вы это интуитивно почувствуете и порадуетесь собственным достижениям. День хорошо провести в творчестве и медитации. 

  • Лев

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Львы сегодня блистательны и активны, как обычно. По возможности проведите день “на людях“, даже не покидая пределов дома (карантин ведь) - тут вам в помощь соцсети, видео в Tiktok, видеосвязь и даже старое-доброе общение по телефону. 

  • Дева

Девам могут сегодня сделать очень интересное предложение, которое потребует от вас в будущем массу внимания и энергии - прежде чем соглашаться, взвесьте свои возможности и правильно расставьте приоритеты. 

  • Весы

У Весов сегодня день будет богат сюрпризами - не всегда очень приятными, но и не создающими проблемы. Задумайтесь о саморазвитии, приобретении новых навыков и изучении иностранных языков. 

  • Скорпион

У Скорпионов все в порядке - и вам это нравится. Посвятите сегодня себя всецело милым семейным делам - поиграйте в развивающие игры с детьми, пересадите вазоны и приготовьте необычный торт или домашнее мороженое - и главное - кайфуйте от каждого момента.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня может захотеться быть ветренными и беспечными - и не стоит отказывать себе в такой возможности. Постарайтесь провести день без тени споров и несогласия с партнером - переводите все в шутку, и очень скоро вы увидите, что дома в карантин стало гораздо уютнее. Хорошее время, чтобы поэкспериментировать в постели.

  • Козерог

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Козероги сегодня могут быть слегка подавленными и выдохшимися - не забывайте, что на дворе весна и катастрофически не хватает витаминов. Устройте себе релакс с поздним пробуждением, вкусной едой, в которой большую часть составят фрукты и овощи, а также сделайте самомассаж.

  • Водолей

Водолеям хорошо бы занять свою деятельную натуру какими-то просчетами, составлением графиков или сбором данных. День также благоволит тем, кто изучает новый язык и получает онлайн образование.

  • Рыбы

Рыбам стоит сегодня быть более открытыми на общение с родными и с партнером, чтобы избегать излишней натянутости в отношениях. День хорош для завершения начатых дел, покупок мелкой бытовой техники и декоративных материалов. 

Ранее мы писали, что нужно знать о Вербной неделе. 

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Теги: гороскоп, астрология, Зодиак, гороскоп на сегодня
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Источник: IVONА bigmir)net

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