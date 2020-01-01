Чем сегодня занять себя Львам и о чем подумать Водолеям .

Гороскоп на субботу 4 апреля 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 4 апреля 2020:

Овен

Овнам сегодня лучше сосредоточиться на мечтах и стремлениях, которые не давали покоя уже долгое время: развивайте свои таланты и пробуйте что-то новое - как в работе, так и в сексуальной жизни.

Телец

Для Тельцов наступает время самопознания и открытия новых возможностей. Прислушайтесь к себе, к своему внутреннему ребенку - какое занятие могло бы вас порадовать в этот день - и смело начинайте действовать.

Близнецы

Близнецам стоит морально отдохнуть и дать отдохнуть окружающим, которых вы, возможно, несколько утомили своей заботой. Даже если у вас нет возможности разбежаться по разным комнатам - придумайте. чем занять себя отдельно от домашних - почитайте увлекательную книгу, послушайте любимую музыку в наушниках или прогуляйтесь в лесу.

Рак

Раки сегодня креативны, как никогда - не дайте этому потенциалу пропасть даром. Окунитесь сегодня с головой в творчество, займитесь любимым хобби или просто помечтайте.

Лев

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У Львов много энергии, которую стоит направить в нужное руслу. наилучшим выходом для тех, кто карантинит, будет получение новых знаний. которые пригодятся после самоизоляции: найдите интересные тренинги, послушайте бизнес-лекции и семинары - займите голову чем-то нужным.

Дева

У Дев сегодня несколько ностальгический день, в который захочется себя пожалеть и сесть кому-то на ручки. Если есть такая возможность, то устройте просмотр любимых фильмов и даже выпейте бокальчик вина - представьте, что карантин это желанный отпуск.

Весы

Весам самое время проанализировать свою деятельность за последние месяцы и начать строить планы на будущее. Продумайте до мелочей, чем бы хотели заняться после карантина - поразмыслите, какие отрасли будут перспективными и какие свои таланты вы могли бы в них применить - авось пригодится.

Скорпион

Скорпионам сегодня может захотеться чего-то совершенно особенного - это может быть желание приготовить деликатес или....скажем, изощренно подействовать любимому на нервы. Старайтесь не переборщить с эмоциями - вспомните, что в карантин непросто всем и вы в одной лодке.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут отлично отдохнуть, если перестанут сопротивляться и используют наконец время самоизоляции для тех планов, о которых давно мечтали. Отдыхом для вас сегодня может стать уборка в шкафу с картинной примеркой каждой одежки перед зеркалом, просмотр концерта любимого исполнителя или даже мини-вечеринка с домашними.

Козерог

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Козерогам, которых беспокоит их финансовое положение сегодня стоит задуматься над возможностью подработки, которая будет актуальна в сложившихся обстоятельствах. обдумайте, какие товары и услуги сейчас нужны, обзвоните друзей, работающих в этих сферах - и дерзайте.

Водолей

Водолеям сегодня светить генеральная уборка - как в доме, так и в голове. Старайтесь освободиться от невеселых мыслей и разложить все по полочкам, подумайте о планах на ближайшее будущее и как следует помечтайте.

Рыбы

У рыб может быть мечтательное и несколько меланхоличное настроение - все, что вам нужно сейчас это заняться любимым делом или позвонить другу, которого давно не слышали - желательно мега позитивному.

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