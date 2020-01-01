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Вербная неделя 2020: Что можно и чего нельзя делать

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Шестую неделю Великого поста православные называют Вербной, она заканчивается Лазаревой субботой и Вербным Воскресением .

Вербная неделя: Что можно и чего нельзя делать
Вербная неделя: Что можно и чего нельзя делать
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В Украине продолжается Великий Пост, который закончится светлым праздником Пасхи, который в 2020 году католики отмечают 12 апреля, а православные через неделю - 19 апреля.

За неделю до Пасхи 12 апреля православные будут отмечать Вербное воскресение, всю неделю перед которым называют Вербной, ее сопровождают особые традиции и верования. 

Предлагаем узнать, какие приметы и традиции связаны у славян с Вербной неделей и как отметить Вербное Воскресенье.

Вербная неделя -  шестая неделя Великого поста и верующие придерживаются основных правил, которые предписывает Церковь в пост. Главными правилами является чистота духовная и физическая: верующие не едят скоромного, проводят больше времени в молитве, ходят на службу в церковь, подают милостыню, и не вступают в конфликты и разногласия с ближними.

Напоминаем, что сейчас в Украине объявлен карантин, в связи с чем христиан призывают оставаться дома - церковные службы в Украине будут транслироваться онлайн. Также церковники повсеместно напоминают пастве, что верующие, которые плохо себя чувствуют, не должны придерживаться строгого поста.

  • Традиции Вербной недели 

Вербная неделя в 2020 году начинается 6 апреля, а заканчивается 12-го. Под конец Вербной Недели православные христиане отмечают Лазареву Субботу и Вербное Воскресение.

Стоит отметить, что с Вербной неделей у славят связана не только церковная традиция но и многочисленные верования и приметы. В это время наблюдали за природой, чтобы угадать, каким будет урожай: “Если вербная неделя солнечная, с утренними заморозками - то яровые хороши будут“. По традиции в понедельник на Вербной неделе понедельник тёща приносила в дом зятя подарки, чтобы молодой паре жилось хорошо и богато.

Вербная неделя: Что можно и чего нельзя делать
Вербная неделя: Что можно и чего нельзя делать
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  • Лазарева суббота

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Субботу на Вербной неделе называют Лазаревой. В этот день вспоминают воскрешение праведника Лазаря из Вифании, которого Иисус оживил на четвертый день после смерти. Восточные славяне часто праздновали Лазареву субботу шумно и весело, несмотря на пост. С ночи начинали ломать веточки вербы и ходить по домам, где в шутку били вербой хозяев, приговаривая:

“Не я б'ю, верба б'є.  За тиждень — Великдень. Будь великий, як верба. А здоровий, як вода, А богатий, як земля“.

Также часто в Лазареву субботу пекли гречневые блины, готовили кашу и блюда из рыбы. 

В белорусских селах в Лазареву субботу пекли обрядовые хлебцы по количеству членов семьи, а в один из хлебцов клали монету. Кто находил монету - тот должен был стать самым счастливым и удачливым на весь год. Если монета доставалась незамужней девушке - она ждала в этом году сватов.

Интересная традиция в Лазареву субботу существовала у болгар - в этот день проводили весенний девичий обряд “лазорования“, который символизировал весну и плодородие. В некоторых регионах эта традиция до сих пор существует: девочки 10-15 лет, одна из которых одета в фату, ходят по трое, исполняя специальные “лазарские“ песни. Обряд символизировал переход девочек в статус молодых девушек и, согласно верованиям, приносил удачу в дома, куда входили "лазарки". Хозяева домов давали участницам мелкие монеты и сырые яйца.

  • Вербное воскресенье

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В Вербное воскресенье православные вспоминают въезд Иисуса в Иерусалим, когда его встречали ветками пальмы. У православных Вербное воскресение отмечаем в этом году 12 апреля. В это день в украинских Церквях святят веточки вербы, символизирующие  весеннее возрождение природы. У католиков Воскресенье за неделю до Пасхи называют Пальмовым - в этом году оно выпадает на 5 апреля.

Верующие обоих обрядов в этот день идут в церковь, где освещают цветущие вербовые веточки. Православные хранят их до следующего Вербного Воскресения, также ими украшают иконы.

Больше традиций в Вербное Воскресение читайте тут.

Напоминаем, что в этом году Пасхальные праздники выпадают на всеукраинский карантин, потому верующих просят воздержаться от посещения людных мест и смотреть службы онлайн.

Ранее мы писали о церковных праздниках в апреле 2020.

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Теги: вербная неделя, Пасха, вербное воскресенье
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Источник: IVONА bigmir)net

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