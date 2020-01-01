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Гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

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Что ждет сегодня представителей всего Зодиакального круга в делах и любви .

Гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 3 апреля 2020:

  • Овен

У Овнов сегодня день удачен для освоения новых навыков, регистрации на разнообразные онлайн курсы и семинары, а также для освоения новых видов гимнастики - хорошо бы заняться дыхательными практиками.

  • Телец

Сегодня, чтобы потешить свою деятельную натуру, вам лучше с самого утра распланировать день так, чтобы он был максимально активным - даже в карантине. Постарайтесь найти время для всего: и для работы, и для обучения - также не забудьте о спорте. 

  • Близнецы

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У Близнецов сегодня слегка нервный день - вас могут раздражать незапланированные происшествия, собственные ошибки и даже свои домашние. Старайтесь не нагнетать негатив, а лучше найти приятное занятие и предаться ему на часик-другой - послушайте музыку, помедитируйте или приготовьте вкусняшку.

  • Рак

Раки сегодня, что называется, на коне. В этот день вы окончательно отбросите неуверенность и сомнения, которые одолевали вас в последнее время - и наметите точный путь, по которому будете двигаться вперед.

  • Лев

Львам сегодня нужно быть аккуратнее со словами и связями - не доверяйте малознакомым людям и не участвуйте в сомнительных сделках. День удачен для спа-процедур, самомассажа и дыхательной гимнастики. 

  • Дева

У Дев сегодня будет много энергии, которую стоит обязательно использовать с толком: занимайтесь делами, спортом, уборкой дома или просто делайте маски для волос - главное, не лежите на диване. 

  • Весы

У Весов хорошее время для коммуникации - помните о карантине и общайтесь онлайн или по телефону, а также для творчества и креативных решений. Будьте внимательны к чужим эмоциям и не нервничайте по пустякам. 

  • Скорпион

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Скорпионам сегодня стоит сосредоточиться на домашнем уюте, моральном благополучии всех членов семьи и оздоровительных процедурах. Хорошо бы сегодня поиграть с детьми в развивающие игры, приобщить все семейство к генеральной уборке и приготовить что-то особенное.

  • Стрелец

Стрельцам сегодня лучше послать подальше проблемы и переживания - и отдохнуть по полной. Помните о карантине, но постарайтесь создать дома приятную атмосферу и устроить себе настоящие каникулы. Сегодня посмотрите любимые фильмы, приготовьте что-то этакое и вспомните о том, на что всегда не хватало времени - пришло время осуществлять задуманное.

  • Козерог

У Козерогов могут снова появиться авантюрные планы и безумные идеи, которые будут манить своей романтикой. Однако, вспомните, что сейчас не очень удачное время, чтобы ставить все на карту.

  • Водолей

Сегодня день удачен для креативных решений, занятий спортом и продумыванием нового хобби - возможно, вы давно мечтали пошить себе стильное платье?

  • Рыбы

Сегодня стоит закончить дела, решение которых затянулось из-за привыкания к режиму карантина. Не стоит раздражаться из-за привычек любимого человека - вспомните о том, что вы тоже имеете особенности - половинке ведь тоже не всегда легко.

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Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
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Источник: IVONА bigmir)net

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