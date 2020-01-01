Гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 3 апреля 2020:
- Овен
У Овнов сегодня день удачен для освоения новых навыков, регистрации на разнообразные онлайн курсы и семинары, а также для освоения новых видов гимнастики - хорошо бы заняться дыхательными практиками.
- Телец
Сегодня, чтобы потешить свою деятельную натуру, вам лучше с самого утра распланировать день так, чтобы он был максимально активным - даже в карантине. Постарайтесь найти время для всего: и для работы, и для обучения - также не забудьте о спорте.
- Близнецы
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У Близнецов сегодня слегка нервный день - вас могут раздражать незапланированные происшествия, собственные ошибки и даже свои домашние. Старайтесь не нагнетать негатив, а лучше найти приятное занятие и предаться ему на часик-другой - послушайте музыку, помедитируйте или приготовьте вкусняшку.
- Рак
Раки сегодня, что называется, на коне. В этот день вы окончательно отбросите неуверенность и сомнения, которые одолевали вас в последнее время - и наметите точный путь, по которому будете двигаться вперед.
- Лев
Львам сегодня нужно быть аккуратнее со словами и связями - не доверяйте малознакомым людям и не участвуйте в сомнительных сделках. День удачен для спа-процедур, самомассажа и дыхательной гимнастики.
- Дева
У Дев сегодня будет много энергии, которую стоит обязательно использовать с толком: занимайтесь делами, спортом, уборкой дома или просто делайте маски для волос - главное, не лежите на диване.
- Весы
У Весов хорошее время для коммуникации - помните о карантине и общайтесь онлайн или по телефону, а также для творчества и креативных решений. Будьте внимательны к чужим эмоциям и не нервничайте по пустякам.
- Скорпион
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Скорпионам сегодня стоит сосредоточиться на домашнем уюте, моральном благополучии всех членов семьи и оздоровительных процедурах. Хорошо бы сегодня поиграть с детьми в развивающие игры, приобщить все семейство к генеральной уборке и приготовить что-то особенное.
- Стрелец
Стрельцам сегодня лучше послать подальше проблемы и переживания - и отдохнуть по полной. Помните о карантине, но постарайтесь создать дома приятную атмосферу и устроить себе настоящие каникулы. Сегодня посмотрите любимые фильмы, приготовьте что-то этакое и вспомните о том, на что всегда не хватало времени - пришло время осуществлять задуманное.
- Козерог
У Козерогов могут снова появиться авантюрные планы и безумные идеи, которые будут манить своей романтикой. Однако, вспомните, что сейчас не очень удачное время, чтобы ставить все на карту.
- Водолей
Сегодня день удачен для креативных решений, занятий спортом и продумыванием нового хобби - возможно, вы давно мечтали пошить себе стильное платье?
- Рыбы
Сегодня стоит закончить дела, решение которых затянулось из-за привыкания к режиму карантина. Не стоит раздражаться из-за привычек любимого человека - вспомните о том, что вы тоже имеете особенности - половинке ведь тоже не всегда легко.
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