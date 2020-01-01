5 рекомендацій від Villa Krim, які допоможуть врятувати Світ, роботу, гроші, відносини і вашого котика

В одну мить Світ змінився і цей чарівний пендель від Всесвіту просто не залишає вибору, людству доводиться пристосовуватися і змінювати звичний уклад життя. Villa Krim підготувала свій гайд по проходженню випробування під назвою «карантин»: 5 рекомендацій, які допоможуть зберегти нерви, роботу, гроші, відносини і вашого котика.



1. Врятуйте Світ, лежачи на дивані!

Повірте, безпрецедентні заходи карантину, введені в усьому Світі - це не просто запобіжний засіб, це необхідність. І як йдеться у актуальному жарті: «Нам випав шанс врятувати Світ лежачи на дивані, так давайте не облажаємося з цією місією!». Будь-який подвиг вимагає принесення жертви - доглянуті нігтики, нарощені вії, походи в спортзал, дружні посиденьки в гостях і інші приємні і, можливо, навіть необхідні ритуали, без яких, тим не менше, обійтися можна. Ну, а щоб всі ці втрати перенести було легше, дуже радимо пригубити келих-другий Villa Krim Muscat Riviera. Запевняємо, це рожеве, ароматне вино розчинить всі ваші тривоги і підсолодить гіркоту, викликану відрослими корінцями або посіченими кінчиками.

2. Stop panic drink organic.

«Для занепокоєння є більш серйозні підстави, ніж відросле коріння», - скаже хтось із читачів і буде правий. Весь Світ охоплений панікою з приводу того, що безліч бізнесів зупинилися, люди втратили роботу або бояться втратити її найближчим часом. І тут в силу вступає головне правило моєї бабусі: «Роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є!». Перш за все, варто пам'ятати, що віддалений режим роботи - це не відпустка, а час працювати вдвічі продуктивніше, щоб ваша цінність, як співробітника, була ще помітнішою, тоді і про скорочення у вашого керівництва думок не виникне. Якщо ж робота зупинилася, чесно дайте собі відповідь на питання, чи можете ви вплинути на ситуацію, щоб вона зрушилась у позитивному напрямку? Якщо «так» - робіть це і немає проблем! Якщо «ні» - паніка точно не вихід. Значить це час для вас зробити зупинку, видихнути і переосмислити те, що відбувається. Рекомендуємо зробити це за келихом Villa Krim Chardonney. Аромати лугових трав і м'який вершковий смак прекрасно заспокоюють і розслаблюють нерви, зміцнюючи думки про те, що в кінці кінців пристосовуватися наш вид вміє краще за все - доведено тисячоліттями еволюції, а значить у нас вийде і на цей раз.



3. Без нової пари взуття можна жити

За пару тижнів карантину моя знайома зібрала більше грошей, ніж за весь минулий рік. «По магазинам не походиш, а тому спокус в рази менше, та й витрачати гроші на необов'язкові покупки стало трохи боязливо. І ось, я опинилася в ситуації, якої зі мною рік не траплялось - до ЗП тиждень, а 70% попередньої ще зі мною», - похвалилася вона. Тепер її список товарів першої необхідності виглядає так: вівсянка, яблука, банани, сир і Villa Krim Piccolo. Виявилося, щоб її організм функціонував у звичайному режимі, цього достатньо, але ж ще місяць тому вона могла привести 1000 аргументів на користь того, що без придбання нової пари туфель або сукні - це неможливо.



4. Будьте поряд на відстані!

Дивно, що час карантину скасовує всі істини і правила, які працювали раніше. Тепер, щоб проявити турботу, краще бути НЕ поруч з близькими, принаймні фізично. І, звичайно, не йдеться про тих, з ким ви ділите житлову площу. Мова про контакти з друзями і рідними, які перебувають на відстані. Для загального благополуччя, на час карантину, цю саму відстань краще зберегти і відмовитися від походів у гості. Так, навіть якщо День народження. І навіть якщо ювілей! При цьому, використовуючи всі можливості, даровані прогресом, можна насолоджуватися товариством близьких за допомогою конференц-зв'язку в месенджері або новомодному zoom. І це прекрасний вихід побачитися, не порушуючи правил карантину і поспілкуватися за келихом ігристого Villa Krim Semi Sweet.



5. Врятуйте котика!

Один наш знайомий ветеринар сказав, що більше, ніж всі інші тварини, від карантину страждають котики. Адже, на відміну від собак, життя яких закінчується, коли господар виходить за двері, коти, в більшості своїй, все ж таки досить егоїстичні приятелі і звикли насолоджуватися своєю ізоляцією і самотністю, в якій вони перебувають більшу частину свого часу, коли ви йдете на роботу . Тому новий режим, при якому їх пестять весь час, знімають для соц.мереж, вичісують або, чого доброго, купають - їм не в кайф.

А тому, пропонуємо вам змістити увагу з пухнастиків, наприклад, на пляшку ігристого Villa Krim Rose - стрес знімає не гірше, та й в кадрі Инстаграмм виглядає відмінно!



Не будьте легковажними, дотримуйтесь заходів безпеки і будьте здорові!

Завжди ваша, Villa Krim!