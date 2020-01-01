Когда на небо взойдет Луна, напоминающая цветом нежные лепестки флокса?

8 апреля произойдет одно из самых красивых астрономических явлений 2020 года - на небе появится Розовая Луна. Почему спутник Земли внезапно изменит свой цвет, и как это Полнолуние повлияет на людей, расскажет Ivona.

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Что означает восход Розовой Луны?

Розовая Луна появится на небе в ночь с 7 на 8 апреля 2020 года.

Розовая Луна - весеннее суперлуние, когда спутник Земли будет визуально казаться больше. Это происходит от того, что Полнолуние в апреле будет проходить максимально близко к поверхности Земли. В эту ночь яркость Луны увеличится на 30%, а ее иск визуально увеличится приблизительно на 15%. Цвет небесного светила также изменится - оно приобретет розовато-красный оттенок.

Розовая Луна: дата и значение апрельского суперлуния pinterest.com

Появление Розовой Луны происходит ежегодно, в древности с ним связывали приход весны. Увеличение спутника Земли вызывало у людей тревогу, они считали это явление вестником различных неприятностей и катаклизмов. На деле же своим необычным цветом Розовая Луна обязана лишь частицам метеоритной пыли, пепла и прочего комического мусора, который становится визуально более различим, когда Луна приближается к поверхности Земли. Считается, что Розовой в этот период Луну называют не только из-за изменения цвета. В это время начинают цвести флоксы - растения, родиной которых считается Северная Америка. Именно коренные жители этой местности впервые дали такое романтичное название апрельскому суперлунию - Розовая Луна.

Розовая Луна: дата и значение апрельского суперлуния pinterest.com

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Как Розовая Луна влияет на людей?

Розовая Луна, как и всякое Полнолуние, имеет в астрологическом и мистическом плане особое значение. Считается, что в этот день обостряются чувства и хронические состояния человека. С научной точки зрения суперлуние влияет на человеческий организм из-за особой связи с приливами и отливами, чья интенсивность увеличивается с приближением небесного светила к поверхности Земли.

Астрологи называют восход Розовой Луны временем исполнения желаний - все ваши мысли могут в скоро времени воплотиться в реальность. Поэтому специалисты советуют в этот период быть особенно осторожными с тем, что и кому вы говорите, какие поступки совершаете и пр., потому что крайне сложно предугадать, что из этого повлияет на вашу судьбу в дальнейшем.

Розовая Луна: дата и значение апрельского суперлуния pinterest.com

Восход Розовой Луны - идеальный период для творчества и самопознания. А вот от решения финансовых вопросов и серьезных деловых переговоров лучше отказаться. Считается, что суперлуние выводит на первый план не разум, а чувства, которые едва ли станут хорошими советниками в развязке жизненно важных вопросов.

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