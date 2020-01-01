Туристам предлагают перебронировать тур на другие даты - госагентство по туризму поддержало такое решение операторов .

Туроператоры не возвращают деньги за оплаченные туры - что предлагают взамен Pinterest.com

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Украинским туристам, поездки которых пришлись на период карантина, не удастся вернуть свои деньги за уже оплаченные туры, максимум, на что можно рассчитывать - перенести дату путешествия, но с доплатой. Об этом передает Liga.net.

Так, сообщается, что с прошлой недели украинские туроператоры внесли изменения в правила возврата средств за уже оплаченные поездки: в связи с тем, что пандемия коронавируса является форс-мажором - турагенства и операторы имеют право не возвращать деньги туристам за поездки, выпавшие на даты карантина.

Такому правилу следуют самые крупные туроператоры Украины: Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR, предлагая вариант, как можно частично вернуть потраченные деньги.

Какую альтернативу предлагают туристам

Чтобы потраченные деньги не пропали, туроператоры предлагают перебронировать тур на тругую дату - то есть, средства за отмененную поездку зачислять на бонусный счет, которым можно будет расплачиваться за последующие путешествия с этой же компанией. Если стоимость следующего тура будет большей, то туристу, соответственно, придется доплатить разницу.

Напомним, что запрет на туристические поездки пока действует до 24 апреля из-за всеукраинского карантина. Если карантин в Украине продлят, то, соответственно, запрет на путешествия также продолжится.

К слову, средства. потраченные на поездки, которые должны состоятся после завершения карантина, также не возвращаются - туристы, все так же, могут перебронировать туры на более позднюю дату.

Как было раньше

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Ранее крупные украинские туроператоры при отказе путешественника - возвращали ему потраченные на тур средства - сумма зависела от даты отказа.

Например, Coral Travel за отказ за 30 дней до дня вылета возвращал сумму с минимальным штрафом 30 евро, от 15 до 29 дней — штраф 10%, от 8 до 14 дней — 20%, от 5 до 7 дней — 40%, от 2 до 4 дней — 80%.

Туроператоры не возвращают деньги за оплаченные туры - что предлагают взамен Pinterest.com

Что говорят в профильном ведомстве

Государственное агентство развития туризма поддержало туроператоров и призвало украинцев переносить брони на другие даты:

В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам Украины обратиться к туроператорам с просьбой перебронировать поездки, запланированные на период действия карантина, - говорится в письме агентства туристическим компаниям.

Также агентство рекомендует операторам не продавать туры на даты, раньше 23 апреля, а также подчеркивает, что карантин могут продлить из-за сильного распространения коронавирусной инфекции в мире.

К слову, по оценкам экспертов, убытки для мировых туроператоров в связи со сложившейся ситуацией, могут составить около $22 млрд.

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