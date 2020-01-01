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Гороскоп на 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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О чем сегодня стоит подумать Тельцам и чего не говорить Водолеям .

Гороскоп на 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 2 апреля 2020:

  • Овен

Овнов сегодня ждут особенные события, вам светит хорошее общение, новые идеи и замыслы. Применяйте свою энергичность, не нарушая карантин, сегодня вас ждут положительные эмоции.

  • Телец

Вы проведете день в кругу родственников и друзей, приятных вам людей. Можно устроить небольшое празднование, скажем, второго дня второго месяца весны - чем не повод? Сегодня удачными будут мысли о новых проектах, просчеты смет, а также идеи для рекламы.

  • Близнецы

Сегодня у вас есть шанс создать новые семейные традиции и добавить в отношения с партнером немного романтики. Не оставляйте на завтра незавершенные дела и чаще улыбайтесь - день благоволит трудолюбивым и позитивным. 

  • Рак

Сегодня вас ждут только благоприятные события, дорогие подарки, счастливые стечения обстоятельств, удача благоволит вам.

  • Лев

Не стоит нервничать, иначе возможны ссоры, которые омрачат вам весь день, а то и несколько последующих. Сегодня хорошо бы провести время, осваивая новые техники, приобретая нужные навыки - возможно, стоит посмотреть онлайн курсы, тренинги. 

  • Дева

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Сегодня не стоит рисковать, принимать предложений от малознакомых людей. Сосредоточьтесь на своем творческом начале и постарайтесь понять, что хотели бы делать, чтобы немного отвлечься от привычной рутины: возможно, пришло время писать картины, или изучать танцы по видеоурокам. 

  • Весы

Вы совсем запутались и потеряли нить событий, многое вокруг вас крутится, не пытайтесь искать правду, просто наслаждайтесь тем, что имеете. Сегодня хорошо бы помедитировать или сделать дыхательную гимнастику. 

  • Скорпион

Вы в кругу надежных и доверенных людей, просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Возможны приступы переживаний из-за напряженного положение в мире - чтобы отвлечься от дурных мыслей,  больше читайте и смотрите любимые фильмы и программы - не новости.

  • Стрелец

Возможно кто-то из ваших друзей попросит о помощи, окажите услугу и получите в будущем благодарность. Сегодня не стоит пренебрегать советами.

  • Козерог

Будьте скромны и сдержанны, сегодня не стоит выпячивать свое я. если есть возможность - ненадолго уединитесь и постройте планы на ближайшее будущее - хорошо бы все расписать на бумаге и прорисовать графики, с датами и цифрами.

  • Водолей

Вы мыслите логично и спокойно, все протекает спокойно и чётко, здесь нет случайности и случайных людей. Старайтесь сегодня не критиковать родственников - даже если критика конструктивна и оправданна, она может их больно ранить.

  • Рыбы

Ждите неожиданных подарков от друзей, младших родственников, приятных эмоций и радости от происходящего. Старайтесь не слушать сплетен и не подпадать под чужое влияние в решении важных для вас вопросов - слушайте только тех людей, у кого нет личной выгоды, не прислушивайтесь к советам слабых и закомплексованных. 

Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин. 

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Теги: гороскоп, астрология, Зодиак
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Источник: IVONА bigmir)net

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