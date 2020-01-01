Когда для украинцев без виз станет платным и как зарегистрироваться на выезд в системе ETIAS .

Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки Pinterest.com

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Новые правила въезда на территорию Евросоюза украинцев и граждан других стран вне шенгенской зоны переносится с 2021 на 2022-2023 год.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на сайт ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий).

Напомним, что по новым правилам, которые должны были вступить в силу в следующем году, но переносятся на 2022-2023, с граждан стран, не входящих в Шенген, будет взыматься обязательная плата в размере 7 евро раз в три года за разрешение въезда на территорию стран Европейского союза.

Это касается туристических, деловых, транзитных или медицинских целей. После вступления в силу новых правил, документы нужно будет регистрировать в системе ETIAS.

Что такое ETIAS?

ETIAS - это аббревиатура от “Европейская информационная система авторизации путешествий“ (англ.). Инициатива по созданию ETIAS возникла в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

На сайте отмечают, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность границ.

С 2022-2023 года украинцам и гражданам стран вне Шенгена нужно будет регистрировать в ETIAS загранпаспорта, чтобы получить разрешение на поездку в страны Евросоюза.

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Что нужно знать о регистрации в ETIAS:

Разрешение выдается на каждый паспорт отдельно, то есть, если у вас два паспорта, то регистрировать нужно оба документа.

Разрешение на безвизовые поездки по документу, получившему “одобрение“ системы, будет действовать в течение 3 лет

Система ETIAS будет действовать на одинаковых условиях как для граждан Украины, так и для туристов из США, Канады, Великобритании и всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

При наличии визы оформлять разрешение в ETIAS не нужно.

Оформить заявку на ETIAS будет возможно даже с телефона, для этих целей обещают запустить специальное мобильное приложение для iOS и Android.

В случае отказа во въезде через ETIAS, путешественник имеет право подать апелляцию на решение системы.

Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки

Как оформить разрешение на въезд

Минимально выдача разрешения на путешествие будет занимать около 10 минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.

В случае сбоя в системе ETIAS, заявка будет обработана вручную, ожидается, что эта обработка займет около 96 часов (4 дня) или максимум 2 недели. К слову, гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

За каждое обращение - планово раз в 3 года, а также при окончании срока действия загранпаспорта - путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).

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Перечень данных, которые нужно будет подавать в ETIAS:

Данные о паспорте: номер, дата выдачи и другие данные

Имя: свое полное имя и фамилию, а также предыдущие (например, девичья фамилия), национальность и предыдущие национальности, псевдонимы, если есть, дата и место рождения, имена родителей. Для несовершеннолетних детей – данные о родителях или опекунах.

Первая страна ЕС, в которую вы планируете ехать - без подробного адреса и справок о брони жилья.

Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки

На какие вопросы необходимо ответить при регистрации:

Были ли вы осуждены за терроризм в последние 20 лет или другие уголовные преступления в последние 10 лет? (Если да, то где и когда?)

Находились вы в последние 10 лет в зоне войн и конфликтов? (Перечень таких зон определит Еврокомиссия: если “да“ – предоставляется возможность объяснить детали)

Высылали ли вас с территории ЕС за нарушение миграционных правил в последние 10 лет?

Особые случаи при регистрации в ETIAS

Также на сайте ETIAS отмечается, что у некоторых заявителей, желающих въехать в страны ЕС, могут попросить подать дополнительные документы или пригласить на личную встречу.

Для несовершеннолетних законный опекун должен подать заявление на ETIAS, для членов семьи граждан ЕС из других стран заявитель должен предоставить подтверждение родства, карточку проживания и другую справочную информацию.

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