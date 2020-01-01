Плату за безвиз отсрочили еще на год: Как в 2022 получить разрешение на поездки
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Новые правила въезда на территорию Евросоюза украинцев и граждан других стран вне шенгенской зоны переносится с 2021 на 2022-2023 год.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на сайт ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий).
Напомним, что по новым правилам, которые должны были вступить в силу в следующем году, но переносятся на 2022-2023, с граждан стран, не входящих в Шенген, будет взыматься обязательная плата в размере 7 евро раз в три года за разрешение въезда на территорию стран Европейского союза.
Это касается туристических, деловых, транзитных или медицинских целей. После вступления в силу новых правил, документы нужно будет регистрировать в системе ETIAS.
- Что такое ETIAS?
ETIAS - это аббревиатура от “Европейская информационная система авторизации путешествий“ (англ.). Инициатива по созданию ETIAS возникла в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.
На сайте отмечают, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность границ.
С 2022-2023 года украинцам и гражданам стран вне Шенгена нужно будет регистрировать в ETIAS загранпаспорта, чтобы получить разрешение на поездку в страны Евросоюза.
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Что нужно знать о регистрации в ETIAS:
- Разрешение выдается на каждый паспорт отдельно, то есть, если у вас два паспорта, то регистрировать нужно оба документа.
- Разрешение на безвизовые поездки по документу, получившему “одобрение“ системы, будет действовать в течение 3 лет
- Система ETIAS будет действовать на одинаковых условиях как для граждан Украины, так и для туристов из США, Канады, Великобритании и всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.
- При наличии визы оформлять разрешение в ETIAS не нужно.
Оформить заявку на ETIAS будет возможно даже с телефона, для этих целей обещают запустить специальное мобильное приложение для iOS и Android.
В случае отказа во въезде через ETIAS, путешественник имеет право подать апелляцию на решение системы.
Как оформить разрешение на въезд
- Минимально выдача разрешения на путешествие будет занимать около 10 минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.
В случае сбоя в системе ETIAS, заявка будет обработана вручную, ожидается, что эта обработка займет около 96 часов (4 дня) или максимум 2 недели. К слову, гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.
- За каждое обращение - планово раз в 3 года, а также при окончании срока действия загранпаспорта - путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).
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Перечень данных, которые нужно будет подавать в ETIAS:
- Данные о паспорте: номер, дата выдачи и другие данные
- Имя: свое полное имя и фамилию, а также предыдущие (например, девичья фамилия), национальность и предыдущие национальности, псевдонимы, если есть, дата и место рождения, имена родителей. Для несовершеннолетних детей – данные о родителях или опекунах.
- Первая страна ЕС, в которую вы планируете ехать - без подробного адреса и справок о брони жилья.
На какие вопросы необходимо ответить при регистрации:
- Были ли вы осуждены за терроризм в последние 20 лет или другие уголовные преступления в последние 10 лет? (Если да, то где и когда?)
- Находились вы в последние 10 лет в зоне войн и конфликтов? (Перечень таких зон определит Еврокомиссия: если “да“ – предоставляется возможность объяснить детали)
- Высылали ли вас с территории ЕС за нарушение миграционных правил в последние 10 лет?
Особые случаи при регистрации в ETIAS
- Также на сайте ETIAS отмечается, что у некоторых заявителей, желающих въехать в страны ЕС, могут попросить подать дополнительные документы или пригласить на личную встречу.
- Для несовершеннолетних законный опекун должен подать заявление на ETIAS, для членов семьи граждан ЕС из других стран заявитель должен предоставить подтверждение родства, карточку проживания и другую справочную информацию.
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