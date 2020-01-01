Что сегодня ждет представителей всего Зодиакального круга в делах и любви .

Гороскоп на 31 марта 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 31 марта:

Овен

Возможны неприятные решения, контакты с людьми, в которых вы разочаровались в прошлом.

Телец

Сегодня Тельцов ждут приятные новости, положительные события, хорошее настроение, внимание противоположного пола.

Близнецы

Возможно продвижение в карьере, но вам нужно выстраивать деловые контакты, держа дистанцию, то же касается личной жизни - если вы чувствуете дискомфорт то нужно сразу отстраняться от таких ситуаций.

Рак

Сегодня вас будут оценивать, воздаяние по делам прошлым, возможны получение награды и списание негативных ситуаций, а также шанс начать все сначала.

Лев

Сегодня вам потребуется помощь в решении проблем на работе, но вы справитесь со всеми препятствиями, правда это потребует много сил и энергии.

Дева

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Занимайтесь созданием комфортной среды вокруг вас , беритесь только за реальные дела , которые принесут денежную прибыль.

Весы- сегодня вы идёте к своей цели напролом , несмотря на препятствия , вы победитель а победителя не судят.

Скорпион

Пассивный день, вы либо в любовных мечтания, либо просто оторваны от реальности, деньги и карьера сегодня у вас на втором плане.

Стрелец

День планирования и размышлений, вы зациклены на своем развитием. Все остальное вас мало волнует.

Козерог

Вы стараетесь поддерживать своё материальное положение, но новых идей в голову не приходит, а старые методы уже не дают большого финансового результата.

Водолей

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Сегодня вам будут удаваться денежные дела, возможны небольшие прибыли, в целом все стабильно и мало подвержено изменениям.

Рыбы

Вас сегодня ждет ожесточённость в решениях, проявление справедливости в вашем личном понимании, эгоизм и следование только своим интересам.

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