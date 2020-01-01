Что качают украинцы на карантине по данным Google Play.

ТОП-10 мобильных приложений, которые скачивают во время коронавируса pinterest.com

В условиях карантина, когда возможность заниматься своими делами в привычном ритме ограничена чрезвычайно ситуацией, возможности Интернета кажутся безграничными. Не удивительно, что многие украинцы восприняли сложившиеся обстоятельства, как уникальный шанс заняться собой. Это отлично видно по приложениям, которые они скачивают чаще всего в период карантина. ТОП самых популярных приложений во время коронавируса составила Ivona.

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В десятке самых популярных бесплатных приложений на Google Play оказались стриминговые платформы для проведения видеоконференций, сервисы для организации дистанционного обучения, популярные мессенджеры и приложение от Приват Банка.

ZOOM Cloud Meetings

Google Classroom

SWEET.TV

TikTok

Telegram

Viber

Instagram

Getcontact

Приват24

WhatsApp Messenger.

ТОП-10 мобильных приложений, которые скачивают во время коронавируса pinterest.com

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Среди платных приложений на Google Play лидируют голосовые чаты, детские развивающие приложения, безопасные мессенджеры, редактор изображений и различные автосканеры, проводящие диагностику автомобилей.

Torque Pro

FBReader Premium

TeamSpeak 3

CPUz Pro

Учись Читать

Threema

Галерея Pro

Poweramp

Простой диктофон

inCarDoc PRO.

ТОП-10 мобильных приложений, которые скачивают во время коронавируса pinterest.com

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В ТОП-10 безусловных бестселлеров за последнее время на Google Play вошли:

Gradient: ДНК-тест - приложение, позволяющее обрабатывать изображения, а также при помощи алгоритмов искусственного интеллекта “определять национальность“ человека по фото

MEGOGO - сервис для просмотров кино, мультфильмов и онлайн-трансляций, прослушивания аудиокниг и подкастов

Getcontact - приложение для блокировки спама и определения входящих звонков на мобильном телефоне

Мамба - приложение для знакомств

Azar - видео-чат для поиска друзей

Viber - мессенджер с возможностью безлимитных звонков и видео-чатов

EWA - онлайн-платформа для самостоятельного изучения английского и испанского языков

Hulahoop: Family Location Finder - приложение для определения местонахождения членов семьи

Lingualeo - бесплатный сервис для самостоятельного изучения английского языка

Tinder - приложение для онлайн-знакомств.

ТОП-10 мобильных приложений, которые скачивают во время коронавируса pinterest.com

Очевидно, украинцы, оказавшиеся в непривычных для себя условиях изоляции из-за карантина, не тратят времени даром: кто-то занимается домашним образованием, саморазвитием и изучает новые языки, кто-то - ищет друзей для любви и общения, кто-то - старается не упустить возможность провести немного времени со своими близкими, пускай и в онлайн-режиме. Не забывают они и о работе, приспосабливая трудовой процесс к в функционированию на удаленной основе.

Ранее мы рассказывали, как разыграть друзей и близких на 1 апреля в Сети.

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