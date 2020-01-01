Лучшие шутки и розыгрыши к 1 апреля 2020, которые можно устроить, не выходя из дома.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

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Завтра, 1 апреля, отмечаем День смеха, который также считается датой веселых розыгрышей. Чего стоят только “классические операции“ со сметаной в тюбике для зубной пасты или магнитом под скатертью, который притягивает столовые приборы. К слову, эти два розыгрыша не устаревают, и вы запросто можете использовать их, чтобы повеселить своих родных.

Однако в этом году в Украине 1 апреля выпадает на период карантина в связи с распространением коронавируса, а потому разыграть друзей, коллег и знакомых получится только по телефону или онлайн.

Предлагаем ТОП-5 вариантов розыгрышей к 1 апреля, которые можно провернуть в Сети:

Забавные картинки-карантинки

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Сразу после введение в Украине карантина в Сети стали множится забавные картинки, обыгрывающие насущные темы: скупание в магазинах гречки и туалетной бумаги в больших количествах, забавные защитные маски, сидение дома и приветствие соседей без касания рук - все становится предметом для шутки. Потому одним из простейших способов повеселить друзей 1 апреля будут удачно подобранные демотиваторы, которые “зайдут“ вашим знакомым и, возможно, немного их потроллят. Скажем, знаете, что ваш друг запасся гречкой - шлите ему картинки об этом “драгоценном продукте“. Можете найти в Сети картинку с ценой на гречку в российских рублях (курс - 1 гривна к 2,85 рублей) - и отправить другу, дескать, глянь, не зря скупался.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

Яркий челлендж

Запустите с самого утра веселый челлендж, танцуя в защитной маске, можно называть в кадре имена друзей, которые будут следующими. Идеально для такого дела подойдет ресурс TikTok, в котором можно выбрать соответствующий трек. Самых впечатлительных друзей можно немного “адаптировать“, станцевав под зажигательный трек CoronaVirus.

Вас отметили на фото (добавили в друзья)

Одним из беспроигрышных вариантов пощекотать нервы подписчикам будет простой тег на фото. Скажем, вы добавляете несколько архивных снимков из клуба или еще каких-то весьма провокационных материалов - и просто отмечаете на них друзей. К слову, совсем не обязательно, чтобы они действительно присутствовали на фото. Пока, как говорится, суд да дело - а вопросов и у самого друга, и у его второй половинки может возникнуть много. Так же эффективно сработает запрос в друзья от секси-красотки другу или подкачанного парня - подруге. Если знаете, что ревность присуща вашим друзьям и хотите их немного расшевелить - создавайте фейковую страничку - и вперед, за эмоциями.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

Когда вернете ложечки?

Также старым как мир, но беспроигрышным розыгрышем может стать напоминание другу\подруге, что он\она что-то у вас брал. но забыл отдать. Главное быть настойчивыми и в подробностях описывать, скажем, вот то “прекрасное кашемировое пальто, которое я тебе одолжила, когда пошел снег.... там еще вышивка была...ручная... и а кармане 100 долларов лежало, по-моему...“ Но тут главное не пережать - друзья, ведь не железные, да и на нервах все в карантин.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

Штраф за шашлыки

Еще одним актуальным розыгрышем может стать напоминание о штрафе за нарушение карантина. Это может сработать с теми друзьями, кто не прочь пренебречь правилами и махнуть в карантин на шашлычок. Находите в Сети или “рисуете“ бланк протокола “за нарушение общественного порядка“ - и отсылаете знакомым со словами: “Ну вот и догулялись“. Если все сделать правильно - возможен серьезный испуг. Напоминаем, что штраф за нарушение карантина от 1000 до 2000 тыс необлагаемых минимумов дохода граждан, а это, на минуточку - 17-34 тыс. грн.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

Конкурс на лучший респиратор

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Также можно разыграть любителей сделать что-то своими руками. В Сети сейчас полным-полно видео, в которых народные умельцы делают защитные маски и даже респираторы. Можно “похвастаться“ перед одним из друзей, что вы уже такой сделали - и предложить ему на спор повторить ваш подвиг. Фото самодельного респиратора также можно запросто найти в Сети. После того, как друг смастерит “агрегат“ - пришлите ему фото в какой-то нелепой маске из куска ткани с забавным рисунком с надписью “вот, что у меня получилось“.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети Pinterest.com

Телефон под напряжением

Этот розыгрыш подойдет для тех знакомых. кто не очень-то разбирается в “разных там проводочках, волнах... и прочих сложностях“. Наберите подругу или друга с домашнего и попросите не брать трубку, если вы снова перезвоните в течение 15 минут, поскольку сейчас вам проверяют телефон и ремонтрика может ударить током. Наберите абонента еще через несколько минут - если он ответит издайте картинный вопль.

1 апреля 2020 в карантине: ТОП-7 розыгрышей в Сети pinterest

Всем отличного настроения и только веселых розыгрышей!

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