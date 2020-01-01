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Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля

Спецтема: Астрология
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Многие Овны откроют в себе новые способности, а Водолеи познакомятся с нужным человеком .

Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля
Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля
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Гороскоп на неделю 30 марта - 5 апреля:

  • Овен

Сейчас самое время отдалиться от суеты и заняться саморазвитием. Контакты и социальные связи отойдут на второй план, а вы займетесь совершенствованием. Читайте, развивайтесь и наслаждайтесь уединением. На этой неделе вы заметите, что многие контакты перейдут в письменную форму. Особенно повезет блогерам и прочим публичным личностям. Да и остальным Овнам не помешает запостить несколько фото в соцсетях.

  • Телец

В ваших делах намечается непредвиденная пауза. Не торопите события и плывите по течению. Сейчас не время для суеты и судорожных решений. Остановитесь и задумайтесь, на правильном ли пути вы находитесь. Благоприятный период намечается у Тельцов, занятых благотворительностью и помощью близким. Прибыль ждет врачей, волонтеров, активистов и прочих гринписовцев. Будьте добры к окружающим.

  • Близнецы

Ваши ключевые события сосредоточатся в любовных отношениях. Парные Близнецы накопили обиды и всюду носят их с собой, словно рюкзак с камнями. Вы с половинкой все чаще засыпаете обиженными друг на друга. На этой неделе накал эмоций достигнет своего апогея. И только вам решать, окажется эта кульминация скандалом с битой посудой или страстным примирением. Выбирайте менее разрушительный путь.

  • Рак

Некоторым Ракам придется лоб в лоб столкнуться в прошлым. Возможно, на пороге объявится бывший партнер или вы получите онлайн-весть от давнего поклонника. Возможны и судебные разбирательства – развод, дележка имущества. Одиноким Ракам повезет больше. В их жизнь не придет ничего такого, что они сами не приглашали. Сейчас вы хозяин своей судьбы, поэтому распорядитесь ею грамотно.

  • Лев

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Львам стоит задуматься про дополнительный источник дохода. Особенно актуальны сейчас продажи и открытие мини-магазинов, лавок, интернет-страниц. Решите, что вы делаете лучше других и рискните предлагать свои услуги обществу. Звезды напоминают, что Львам нужна публика. Не скупитесь на рекламу и всячески продвигайте новое начинание. К концу апреля оно принесет первые плоды.

  • Дева

Девам также стоит выйти из тени и включиться в общественную деятельность. Благоприятный период для тех, кто работает в сфере творчества. Если вы ежедневно создаете шедевры, сейчас для этого появится особое вдохновение. Также вас может ждать некое выгодное и очень заманчивое предложение. На коне окажутся художники, музыканты, дизайнеры. Не обделит судьба швей и стилистов.

  • Весы

Весов ждет скучная неделя. Им захочется веселья, шумных компаний и путешествий. А что они получат? Четыре стены и все те же лица. Совет: если хотите наполнить свою жизнь новыми эмоциями, возьмите питомца. В приюте наверняка найдется тот, кто скрасит дни вынужденного заточения. Поверьте, это будет любовь с первого взгляда и на всю жизнь!

  • Скорпион

Скорпионам пора оторваться от работы и вспомнить про родных. Не ныряйте в дела так глубоко, иначе вам не хватит воздуха, чтобы всплыть. Чаще оставайтесь с семьей или привлекайте родных к любимому хобби. В погоне за успехом не стоит забывать, ради чего все это началось. Сейчас благоприятный период для начала отношений. Одиноким Скорпионам повезет познакомиться с приятным собеседником.

  • Стрелец

Стрельцов ждет стремительное развитие отношений. В роли, которую предложит вам партнер, вы еще не бывали. Соглашайтесь на перемены и смелее смотрите в будущее. Сейчас самое время съезжаться, планировать брак и готовиться к свадьбе. Семейным Стрельцам перемены не угрожают. Вы нашли свою тихую гавань, поэтому меньше высовывайте из нее нос. Лучший подарок для вашего партнера – верность.

  • Козерог

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Сейчас самое время пуститься с места в карьер. Набирайте скорость и принимайте быстрые решения. На этой неделе вам представится возможность вывести свое дело на новый уровень. Повезет и подчиненным. Особо усердных ждет повышение, трудолюбивых – премия. Благосклонность звезд почувствуют работники медицины. Но повышение дастся им усердным трудом.

  • Водолей

Вместе с ролью вожака стаи на ваши плечи ляжет ответственность за подчиненных. Но с ролью руководителя вы справляетесь легко и с удовольствием. Уделите время шлифовке лидерских навыков. Читайте книги по психологии и заведите блокнот для записи целей. Одиноких Водолеев может ждать знакомство в сети. Самое время создать анкету на сайте знакомств.

  • Рыбы

Многие Рыбы столкнуться с необходимостью принимать решения. Вас больше не устраивает ваш образ жизни, и лучшего времени для перемен не найти. Воспользуйтесь социальной паузой, чтобы навести порядок в планах. Подыщите новую работу или пойдите учиться. Карьерный рост ждет финансистов и бухгалтеров. Считать и планировать вам предстоит и в личных отношениях. Подсчитайте стоимость путевки на моря.

Ранее мы писали, какие новые тренды появились в Украине в карантин. 

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Теги: гороскоп, астрологический прогноз, Зодиак
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Источник: IVONА bigmir)net

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