на чем сегодня сосредоточиться Тельцам и что обязательно нужно сделать Водолеям .

Гороскоп на 30 марта 2020 для всех знаков Зодиака Pinterest.com

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Гороскоп на 30 марта 2020:

Овен

Овнам сегодня стоит сосредоточиться на своем хобби и поискать новые интересы. Позвоните родным и приготовьте что-то вкусненькое.

Телец

Тельцам сегодня хорошо бы занять фигурой и выбрать для себя оздоровительную гимнастику. Хороший день для творчества, медитации и обдумывания планов на будущее.

Близнецы

У Близнецов удачный день, чтобы завершить дела, которые тянутся уже давно и не могли найти разрешения из-за нехватки времени. Гуляйте в лесу или на озере, но помните о карантине.

Рак

Раки сегодня могут ощущать некую пустоту и нехватку внимания. Не зацикливайтесь на надуманных проблемах - чтобы отвлечься порисуйте или спойте в домашнем караоке.

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Лев

У Львов сегодня удачный день для того, чтобы построить планы на будущее или даже просто помечтать. Не отказывайте себе в удовольствии расслабиться - понежтесь в постели и приготовьте что-то вкусненькое.

Дева

Девы сегодня могут придумывать оригинальные решения для давних проблем и решать сложные вопросы, которые ранее не нашли разрешения.

Весы

Весам сегодня повезет в деловых переговорах, заключении сделок и дорогих покупках. Не нарушайте условий карантина, но используйте свой потенциал по максимуму.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут кайфовать от простых и привычных вещей - ароматной чашки кофе, пейзажа за окном и птичьих трелей. Наслаждайтесь этим ощущением полного счастья и старайтесь не быть беспричинно требовательными к партнеру.

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Стрелец

Стрельцы сегодня будут проницательны и расторопны - даже больше, чем обычно. Слушайте свою интуицию и не тратьте деньги зря.

Козерог

У Козерогов не все может получиться с первого раза, но пускай вас это не останавливает - упорство и внимание к деталям дадут свои плоды.

Водолей

У Водолеев могут быть интересные идеи, которые помогут наладить отношения со “сложными“ людьми. Старайтесь не сомневаться в своей интуиции и по максимуму использовать интересные мысли - у таких оригиналов как вы - они обязательно “выстрелят“.

Рыбы

Рыбы сегодня смогут реализоваться в каком-то совершенно неожиданном деле. Проводите меньше времени в кровати - и успеете доделать все зависшие в воздухе дела.

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