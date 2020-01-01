Гороскоп на 29 марта 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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День может нести разочарования в личной жизни, плохие новости в семье, что то может приносить стресс, поэтому старайтесь избегать ссор и разногласий.⠀⠀⠀
- Телец
День благоприятен для наведения порядка в доме, в личной жизни, денежных делах, стоит разобраться в разных мутных ситуациях и понять что происходит вокруг вас.⠀⠀⠀
- Близнецы
Сегодня стоит больше отдыхать, ставить многое на паузу, заниматься интеллектуальными делами, читать, получать новую информацию.⠀⠀⠀
- Рак
День благоприятен для мелких денежных дел, покупок, вложений. Сегодня найдите время на звонки друзьям.
- Лев
Сегодня могут быть ссоры и разногласия на профессиональной почве, кто-то не может мешать вашим планам, возможна борьба и конкуренции с кем либо.⠀⠀⠀
- Дева
Сегодня стоит выходить из зоны комфорта, делать то что не совсем приятно, но необходимо, могут быть тревожные новости, не благоприятные обстоятельства в течение дня.⠀⠀
- Весы
Сегодня нужно проявлять хитрость и осторожность, тогда вы сможете добиться многих результатов более лёгкими путями, ищите альтернативные пути решения разных проблем и будете успешны.⠀⠀⠀
- Скорпион
День благоприятен для семейных дел, важных решений, созидательного труда, достижения своих целей, верьте в себя и все будет получаться.⠀⠀⠀
- Стрелец
Сегодня стоит идти на принцип в разных ситуациях, отстаивать свои интересы, прояснить разногласия, решать разные накопившиеся проблемы с близкими людьми и окружением.⠀⠀⠀
- Козерог
Сегодня сложно будет избежать общения с неприятными людьми, что-то может смущать, кто-то может оказывать на вас давление либо ограничивать вас.⠀⠀⠀
- Водолей
День благоприятен для решения разных профессиональных вопросов, продвижения в делах, разных важных начинаний, много можно успеть и вывести на новый уровень.⠀⠀⠀
- Рыбы
Сегодня стоит заниматься денежными делами, хозяйством, получать новые знания и навыки, которые в будущем будут приводить к росту доходов либо экономии расходов.
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