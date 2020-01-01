Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 лучших музеев мира

Список лучших музеев Украины и мира, по которым можно прогуляться совершенно бесплатно .

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

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В Украине продолжается карантин в связи с эпидемией китайского коронавируса, и в уикенд теперь не получится сходить на привычные ивенты, концерты или в галерею.

Однако есть множество всемирно известных музеев, которые можно посетить, не выходя из дому - просто воспользовавшись нужным сервисом. Только представите себе, теперь вы сможете гулять не по любимым украинским музеям, а по Лувру, Ватиканскому музею и даже по Белому дому.

Предлагаем ТОП-12 лучших он-лайн ресурсов самых известных мировых музеев:

Лувр, Париж

Название Лувр говорит само за себя. Этот музей, который находится в здании старинного королевского дворца - мечта всех любителей искусства и путешественников. Коллекции Лувра включают уникальные произведения искусства разных цивилизаций, культур и эпох. Здесь собраны около 300 экспонатов, но только десятая часть из них выставляется в залах. К слову, именно в Лувре хранится одна из самых известных картин в мире “Мона Лиза“.

Единственный минус онлайн посещения - для виртуального визита пока не доступны все залы и галереи. Но согласитесь, что Лувру можно простить и это.

Где смотреть: louvre.fr

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Музеи Ватикана

Также не выходя из дому, можно посетить главный католический музей мира. Коллекции собраны римскими папами и представляют огромную культурную ценность. К слову, в музеях Ватикана собраны не только шедевры мирового искусства. которые имеют отношение к религии, но и работы современных художников, а также просто уникальные произведения. Так например, в музее Кьярамонти собраны классические произведения греческого и римского искусства, среди которых знаменитая скульптура “Нил с притоками“. Также в онлайн экскурсии можно увидеть легендарную Сикстинскую капеллу и в деталях рассмотреть ее фрески.

Где смотреть: vatican.va

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Британская Национальная Галерея, Лондон

Национальная галерея в Лондоне фигурирует во многих британских фильмах, например в сериале “Шерлок“ ее величественное здание частенько появляется в кадре. И по этой самой галлерее вы также сможете побродить, не покидая стен своего дома.

Музей находится в Лондоне на Трафальгарской площади и в нем собрано более 2000 образцов западноевропейской живописи XIII — начала XX века. Среди самых ценных экспонатов - картины Тициана, Рубенса, Лоренна, Тернера и многих других. Также эстетическое удовольствие зрители могут получить от созерцания самого здания музея, построенного 19 века.

Где смотреть: nationalgallery.org.uk

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

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Театр-музей Дали, Фигерасе

Необычный, яркий, поистине сюрреалистический музей Сальвадора Дали, к созданию которого приложил руку сам гений, находится в Фигерасе, в Каталонии. Его, конечно, лучше смотреть в живую, поскольку в зданиях музея полным-полно запутанных лабиринтов, живописных террас и разнообразных сцен. Однако в условиях карантина можно совершить первое знакомство с этим шедевром, чтобы в будущем обязательно углубить знания, увидев его собственными глазами.

Где смотреть: salvador-dali.org

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Эрмитаж, Санкт-Петербург

Эрмитаж называют Лувром Западной Европы. Это второй по величине художественный музей в мире, который находится в Санкт-Петербурге. Главный музейный комплекс включает в себя шесть связанных между собой зданий - Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов, однако в онлайн версии их, к сожалению, меньше. В коллекции музея - шедевры мирового искусства, и его также можно посетить онлайн. Ресурс позволяет детально рассмотреть картины и скульптуры, а также побродить по невероятно красивым и величественным помещениям музея.

Где смотреть: streetvi.ru

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Национальный музей естественной истории в Вашингтоне

Невероятно величественный и зрелищный музей, в экспозиции которого более 126 млн образцов растений, животных, ископаемых, минералов, пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов. Среди изюминок - зал динозавров, всемирно известный алмаз Хоупа, а также множество других диковинок, к которым можно отнести и само здание музея.

Где смотреть: mnh.si.edu

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Коллекция Фрика, Нью-Йорк

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Коллекция Фрика - это музей, созданный на основе частной коллекции мецената. Среди его “бриллиантов“ - полотна Вермеера, Гойи, Ван Дейка, Тициана, Эль Греко и многих других западноевропейских художников. Также ценители отмечают особую атмосферу, которая царит в коллекции Фрика - интересно, сможем ли мы почувствовать ее онлайн.

Где смотреть: frick.org

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Национальная галерея искусства в Вашингтоне

Еще одно шедевральное собрание произведений искусства - это галерее в Вашингтоне. Здесь собраны картины, скульптуры и предметы интерьера американских и европейских мастеров. В западном здании музея представлены шедевры от средневековья до 19 ст., а в восточном - произведения современного искусства: Пикассо, Матисса, Уорхола.

Где смотреть: nga.gov

Музей мадам Тюссо, Лондон

Также онлайн можно посетить знаменитый музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. В нем собраны “двойники“ известных людей - первые экспонаты были созданы самой мадам Тюссо более 200 лет назад. Сейчас музей включает 15 филий в разных городах мира.

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

Где смотреть: sphericalimages.com

Белый дом, Вашингтон

И еще одна экскурсия, которая увлечет не только любителей произведений искусства, а гораздо более широкую аудиторию. Онлайн также можно посетить Белый дом и пройти по комнатам музея, а также посетить баскетбольную площадку, теннисный корт, лужайку для гольфа, бассейн, кинотеатр, беговую дорожку и зал для боулинга.

Где смотреть: whitehousemuseum.org

Музей Галилео, Флоренция

Уникальный музей Галилео Галилея находится во дворце 12 века во Флоренции, Италия. В нем можно не только увидеть предметы, которые ассоциируются с легендарным ученым, но увидеть, как рождались и воплощались в жизнь его научные открытия. Музей невероятно атмосферный и несколько напоминает увлекательную компьютерную игру.

Где смотреть: catalogue.museogalileo.it

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Один из крупнейших музеев мира предоставляет онлайн доступ к своей уникальной коллекции из более чем 200 тыс. экспонатов. Здесь можно увидеть картины Ван Гога, Джексона Поллока и Пабло Пикассо.

Посмотреть можно тут.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

Старейший и один из самых посещаемых музеев современного искусства в мире - Музей Соломона Гуггенхайма - именно тот объект, который нужно хорошенько рассмотреть и досконально изучить. И в этом нам помогут онлайн сервисы, предоставляющие доступ к этому невероятно загадочному и наполненному увлекательными произведениями зданию.

По сути, сам музей - это и есть главное произведение современного искусства, потому рекомендуем кроме просмотра коллекции, найти видео, дающие более полное представление об этом уникальном здании. Collection Online включает 1700 работ более чем 625 современных художников.

Посмотреть можно тут.

Куда "сходить" на выходных, оставаясь дома: ТОП-12 мировых музеев Pinterest.com

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Ранее мы писали, что в Украине продлили карантин.

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