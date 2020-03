Юлія Саніна дасть прості поради про те, як уже зараз почати піклуватися про природу.

Радіо NRJ та гурт The Hardkiss запускає масштабний екологічний проект “Green Point” пресс-служба

16 березня в ефірі радіо NRJ стартує екологічна програма “Green Point”. Її мета – нагадати українцям як насправді легко піклуватися про довкілля. Ведучою та амбасадором проекту стане Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss.

20-ті роки мають стати десятиліттям боротьби за чисту планету. І ми разом із радіо NRJ хочемо нагадати, що вибір сортувати чи ні, купувати чергову пару кросівок чи ставитися до споживання свідомо більше не стоїть. Часу на роздуми немає, нам необхідно об’єднатися у головній боротьбі людства – боротьбі за чистоту нашої планети. Ми разом із радіо NRJ підготували для вас прості поради, які допоможуть щодня робити маленькі кроки до екологічного життя. Бо саме з маленьких кроків і складаються важливі екологічні зміни, - розповідає Юлія Саніна.

Програма виходитиме в ефір за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF Україна. Цікаво, що на початку року природоохоронна організація розпочала підготовку до запуску Програми ВІЛЬНІ РІЧКИ. LET IT FLOW!. А вже наприкінці лютого у Програми з’явився власний Амбасадор – гурт The HARDKISS. Програма розрахована на декілька років й передбачає реалізацію низки проктів задля збереження та покращення екосистем річок України.

Green Point звучить в ефірі у будні о 11:30 та 16:30.

Час об’єднатися навколо справді важливої мети – чистого довкілля та любові до головного нашого дому, планети Земля.

