В апреле нас ждет много работы: над собой, своим телом и мыслями. А также несколько неожиданных открытий!

Когда в апреле 2020 года наступит Полнолуние и Новолуние, и какими событиями будут наполнены эти дни, расскажет Ivona.

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Полнолуние в апреле 2020 года произойдет в среду, 8 апреля в знаке Весов. Астрологи предупреждают: в этот день вас будут одолевать искушения, и нужно будет приложить немало усилий, чтобы им противостоять. Во многом это Полнолуние станет для вас судьбоносным: значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и кому говорите, как действуете, реагируете. Все это повлияет на ваш дальнейший жизненный путь. Поэтому тщательно взвешивайте каждое слово и принимайте решения лишь в тех случаях, когда вы четко взвесили все за и против.

Полнолуние и Новолуние в апреле 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Проявления агрессии и негатива могут внести разброд в ваши отношения с близкими людьми. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, не влезать в споры, а энергию направлять в мирное русло. Например, сделайте что-то полезное для семьи и дома, пообщайтесь с младшим поколением. Сегодня вы с ними будете “на одной волне“, поэтому все воспитательные моменты пройдут легко, непринужденно и эффективно.

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Новолуние в апреле 2020 года произойдет в четверг, 23 апреля в знаке Тельца. Этот день будет насыщен для вас событиями, но вам лучше всего занять роль не участника, а зрителя. Внимательно наблюдайте за поступками и поведением своего окружения и делайте выводы. Если вам повезет, вам удастся раскрыть истинное лицо каждого (особенно это касается рабочих моментов), а уж эту информацию легко можно использовать в своих целях. Но будьте осторожны: ваша гордыня может сыграть с вами злую шутку. Важно понимать не только как поступает человек, но и что заставляет его делать это. Если вы не научитесь ставить себя на место другого, Новолуние в апреле 2020 года принесет вам лишь неудачи.

Полнолуние и Новолуние в апреле 2020: даты и астрологический прогноз pinterest.com

Если вас заботят лишние килограммы, сегодня - самое время для начала работы над своим "летним" телом. Лечебные голодания, диеты и спортивные упражнения будут даваться вам легче обычного, а дополнительная энергетика от апрельского Новолуния будет подпитывать вас до тех пор, пока вы не добьетесь желаемого результата.

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