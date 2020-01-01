13 мемов про пятницу 13-ое
Чертова дюжина покажется не такой уж и страшной с нашими мемами и картинками про пятницу 13-ое.
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Кто-то при упоминании этой даты суеверно поеживается, а кто-то лишь смеется страхам перед пятницей 13 в лицо. Ivona сделала подборку самых смешных мемов про пятницу 13-ое, чтобы поднять вам настроение.
Ранее мы рассказывали об истории и приметах, связанных с пятницей 13.
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