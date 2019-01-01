Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Время заняться личной жизнью. Сейчас самый подходящий момент для всего, что связано с любовными вопросами. Если вы все еще одиноки, то старайтесь больше времени проводить в компаниях друзей, не отказывайтесь от приглашений на вечеринки. Шансы встретить свою половинку достаточно высоки, если не сидеть в четырех стенах.
- Телец
Уже давно хотели помириться с кем-то из своих близких, но никак не решались? Сейчас самое время. Но помните, сейчас вам дали второй шанс, больше такой возможности не будет. Очень удачный день для деловых встреч.
- Близнецы
Вы слишком много берете на себя. Не думайте, что если сейчас у вас есть власть, то так будет всегда. Если будет продолжать в том же духе, то скоро все потеряете, и возможности начать сначала у вас не будет.
- Рак
День насыщен на события. Пора готовиться к переменам, потерпите еще немного. Стоит больше времени уделять своим близким. Вы так ушли в свои проблемы, что уже не замечаете происходящего вокруг. Нужно с этим бороться, а то упустите что-то важное.
- Лев
В своих финансовых делах необходимо учиться рассчитывать только на себя. Самое время, чтобы решить все вопросы, связанные с деньгами. Если сейчас к этому подойти с умом, то потом не придется влезать в долги.
- Дева
Утренние неприятности выбьют из привычного состояния, но необходимо приложить максимум сил, чтобы не наломать дров. Сегодня стоит быть сдержанным, а по возможности отменить все важные встречи. Не нужно начинать новые проекты, отложите их старт на несколько дней.
- Весы
Настал тот день, который вы откладывали. Пора принимать решение. Сложно сказать, как правильно поступить. Слушайте свою интуицию и тогда не прогадаете. Если собираетесь в гости, то постарайтесь не спорить, даже если не согласны.
- Скорпион
Нужно учиться сдерживать эмоции. Из-за плохого настроения, не стоит срываться на коллегах и близких. Будьте осторожны в финансовых вопросах и лучше лишний раз все проверить, чтобы потом не было проблем.
- Стрелец
Чтобы мечты сбывались, нужно действовать. А вы иногда забываете про это простое правило. Не бойтесь говорить о своих идеях близким людям, возможно, они помогут вам их реализовать.
- Водолей
Сейчас вы переживаете некую трансформацию, и не нужно этого бояться. Смело идите на встречу возможностям и не откладывайте дела на потом.
- Козерог
Энергии у вас накопилось много, но куда ее направить решать только вам. Если еще недавно вы знали, что делаете, то сейчас чувство растерянности пугает и заставляет сомневаться во всем. Зависит только от вас, как дальше будут развиваться события.
- Рыбы
Чувство страха, которое давно не давало покоя, отступит. Сейчас дела пойдут вверх, но не надо сразу строить долгосрочные планы. Учитесь жить настоящим, вы слишком часто летаете в облаках. Это и является причиной многих проблем.
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