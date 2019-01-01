Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Не критикуйте окружающих, и тогда сами не получите осуждение в свой адрес.

Овен

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Время заняться личной жизнью. Сейчас самый подходящий момент для всего, что связано с любовными вопросами. Если вы все еще одиноки, то старайтесь больше времени проводить в компаниях друзей, не отказывайтесь от приглашений на вечеринки. Шансы встретить свою половинку достаточно высоки, если не сидеть в четырех стенах.

Телец

Уже давно хотели помириться с кем-то из своих близких, но никак не решались? Сейчас самое время. Но помните, сейчас вам дали второй шанс, больше такой возможности не будет. Очень удачный день для деловых встреч.

Близнецы

Вы слишком много берете на себя. Не думайте, что если сейчас у вас есть власть, то так будет всегда. Если будет продолжать в том же духе, то скоро все потеряете, и возможности начать сначала у вас не будет.

Рак

День насыщен на события. Пора готовиться к переменам, потерпите еще немного. Стоит больше времени уделять своим близким. Вы так ушли в свои проблемы, что уже не замечаете происходящего вокруг. Нужно с этим бороться, а то упустите что-то важное.

Лев

В своих финансовых делах необходимо учиться рассчитывать только на себя. Самое время, чтобы решить все вопросы, связанные с деньгами. Если сейчас к этому подойти с умом, то потом не придется влезать в долги.

Дева

Утренние неприятности выбьют из привычного состояния, но необходимо приложить максимум сил, чтобы не наломать дров. Сегодня стоит быть сдержанным, а по возможности отменить все важные встречи. Не нужно начинать новые проекты, отложите их старт на несколько дней.

Весы

Настал тот день, который вы откладывали. Пора принимать решение. Сложно сказать, как правильно поступить. Слушайте свою интуицию и тогда не прогадаете. Если собираетесь в гости, то постарайтесь не спорить, даже если не согласны.

Скорпион

Нужно учиться сдерживать эмоции. Из-за плохого настроения, не стоит срываться на коллегах и близких. Будьте осторожны в финансовых вопросах и лучше лишний раз все проверить, чтобы потом не было проблем.

Стрелец

Чтобы мечты сбывались, нужно действовать. А вы иногда забываете про это простое правило. Не бойтесь говорить о своих идеях близким людям, возможно, они помогут вам их реализовать.

Водолей

Сейчас вы переживаете некую трансформацию, и не нужно этого бояться. Смело идите на встречу возможностям и не откладывайте дела на потом.

Козерог

Энергии у вас накопилось много, но куда ее направить решать только вам. Если еще недавно вы знали, что делаете, то сейчас чувство растерянности пугает и заставляет сомневаться во всем. Зависит только от вас, как дальше будут развиваться события.

Рыбы

Чувство страха, которое давно не давало покоя, отступит. Сейчас дела пойдут вверх, но не надо сразу строить долгосрочные планы. Учитесь жить настоящим, вы слишком часто летаете в облаках. Это и является причиной многих проблем.

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