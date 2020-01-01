"Світи! Світ –це ти!": YASNO у своїй весняній кампанії закликає знаходити час для себе

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO запускає весняну кампанію “Світи! Світ – це ти!“. Її мета – нагадати про час, який важливо знаходити на себе та робите те, що надихає: займатися спортом, творити, відпочивати. Бо саме такі речі допомагають стати щасливішими та енергійнішими і віднайти внутрішнє світло.

Щоб привітати клієнтів з весною, YASNO пропонує всім охочим прийняти участь в інтерактиві “Яким світлом ти сяєш?“. Він доступний за посиланням. Також долучитись можна через нашу сторінку у Facebook, на сайті або відсканувати QR-код з платіжки за електроенергію.

“Коли ми світимось зсередини, то здатні освітити весь світ! Ми розуміємо, наскільки важливо знаходити час для себе. Щодня у своїй діяльності ми вдосконалюємо сервіси, аби наші клієнти могли передати показання, оплатити за електроенергію та отримати консультацію дистанційно, всього за декілька хвилин. Це збереже для вас ще більше часу на улюблені справи“, - сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Декілька відповідей на ясні запитання інтерактиву дозволять дізнатись, яким світлом ви сяєте: як зірка, сонце чи квазар? Приємним сюрпризом будуть яскраві анімовані маски, за допомогою яких можна зробити гарні фото для своїх сторінок у соцмережах та поділитись із друзями. Але це ще не все.

На всіх учасників кампанії чекає ще один сюрприз. Це 7 дієвих порад, як знаходити ще більше часу для себе. Дізнатись про них можна у вебінарі “Відшукай своє джерело світла або тайм-менеджмент для щастя“. Його ми підготували разом із Юлією Бойко, відомою бізнес-тренеркою компанії BogushTime та експерткою з управління часом.

Довідка.

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.