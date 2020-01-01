Как прошел праздник здоровья и красоты “Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин”

Проект “Сокровища Индии и Шри Ланки для современных женщин” состоялся 7 и 8 марта в Национальной академии наук Украины.

7 и 8 марта в самом центре Киева, в Национальной академии наук Украины, прошел праздник здоровья и красоты “Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин”. Организаторы его приурочили к 8 марта - день, когда женщина может уделить себе немного времени, подумать о своем внутреннем здоровье и внешней красоте, обрести гармонию с душой и телом, получить новые знания для совершенствования самой себя.

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“Сокровища Индии и Шри Ланки для современных женщин” - новый глобальный проект, цель которого ежегодно дарить праздник здоровья и красоты украинским женщинам, познакомить их поближе с культурой, искусством, философией, кулинарией этих сказочных стран, проверенными веками знаниями, как быть здоровой, красивой и счастливой” - отмечает Олег Торгало, один из организаторов праздника.

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

Аюрведа - древнейшая на Земле система естественной медицины. Ее часто называют прародительницей медицинской науки, поскольку она имела огромное влияние на развитие большинства известных в истории древних систем восстановления здоровья: Греческой, Китайской, Арабской, Тибетской и других. Принципы аюрведической медицины применяли выдающиеся врачи всех времен и народов, такие как Гиппократ и Авиценна. Сегодня Аюрведа является одним из самых перспективных направлений развития современной медицины, благодаря универсальному подходу, который она применяет.

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

В течении этих двух насыщенных дней состоялись презентации аюрведических клиник, процедур для красоты и омоложения, приемы врачей Аюрведы и ведического психолога, консультации астрологов и даже индивидуальный подбор драгоценных камней. Гостей мероприятия ожидала интересная культурная программа, выставка индийской скульптуры, дегустация экзотических вегетарианских закусок и сладостей, нон-стоп дегустация элитных чаев Шри-Ланки от чайного бренда Hyleys. Школа индийского танца “Сарасвати” подготовила разнообразную программу и познакомила с уникальными танцами: “Кальбеллией” - раджастанским народным танцем, признанным ЮНЕСКО нематериальным наследием, танцем о безграничной любви “Айят”, танцем поклонения богам “Джанакита”, танцем с кувшинами и саблями “Бгаваи” и др. Кстати, возраст танцовщиц этой киевской школы танца от 20 до 55 лет, а в коллектив может попасть любая женщина. Яркой составляющей праздника стала ярмарка товаров из Индии и Шри-Ланки, где можно было познакомиться, и приобрести аюрведические препараты и косметику, чай и специи, украшения и одежду.

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

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Но все же главной изюминкой праздника стали уникальные лекции лучших отечественных мастеров Аюрведы, тибетской медицины, йоги, экспертов по красоте и здоровому питанию, гармоничным семейным отношениям, в частности подготовке к зачатию и материнству, поддержке и укреплению здоровья с первых дней жизни, помощи Аюрведы в период женской мудрости. Олег Торгало, основатель бутика аюрведы Роса, образовательного центра Роса-Веда, портала Роса-ТВ одну из лекций посвятил распорядку дня по Аюрведе, ежедневному уходу за телом и органами чувств. Следующая лекция стала увлекательным путешествием в мир специй и пряностей. Имбирь, куркума, шафран, кардамон, мускатный орех, кориандр, черный перец и другие специи, которые составляют ароматную аптеку на вашей кухне. Они могут быть лекарствами, могут лечить болезни и при правильном использовании стоять на страже здоровья. Радха Гири, президент Международной Ассоциации Махасиддха Йоги, свое выступление посвятила ведическим знаниям, йоге и медитации. Виталий Гутниченко раскрывал тайны культуры чаепития, о том какие чаи выращивают на Шри-Ланке и какой же из чаев все-таки полезней: черный, зеленый, красный, белый или желтый. Также среди спикеров праздника были: Алексей Скубко, один из первых йогов в Украине, практикующий с 1978 года, основатель “Студии Йоги и Аюрведы”; Виктор Мацишин, основатель Центров здоровья “Аюрведа 192”, невролог, учитель трансцендентальной медитации; Нинель Добрынина, терапевт, ведущий специалист по Аювреде Центров здоровья “Аюрведа 192”, гомеопат; Юлия Григорова, преподаватель йоги, член “Украинской Ассоциации Аюрведа-Йога”; Лариса Гарсиа, владелец компании Beauty Distribucion; Геннадий Кирица, аюрведический врач-терапевт, руководитель центра Аюрведы Goruved, автор книги “Аюрведические лекарственные средства”; Андрей Полищук, врач-терапевт, врач народной медицины, кандидат медицинских наук, исследователь Тибетской медицины, специалист по Су-Джок акупунктуре; Юрий Авраменко, практикующий врач Аюрведы, педиатр, изучавший пульсовую диагностику у докторов Аюрведы Олега Залиса и Вайде Манохара Палакуртхи.

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

“Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин” пресс-служба

Все женщины, пришедшие в эти дни на праздник, выходили одухотворенными и вооруженными новыми знаниями. Организаторы обещают, что в следующем году, это событие станет еще масштабней, познавательней и ярче.

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