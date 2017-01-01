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Маевка за границей: Сколько стоят автобусные и авиа туры в Европу на майские 2020

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Сколько стоит автобусный и авиа тур в страны Европы и Израиль на майские праздники.

Маевка за границей: Сколько стоят автобусные и авиа туры в Европу на майские 2020
Маевка за границей: Сколько стоят автобусные и авиа туры в Европу на майские 2020
pinterest

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Совсем скоро наступят майские праздники - и это отличный повод полететь или поехать автобусом заграницу, чтобы увидеть красоты и исторические памятники. Предлагаем узнать, сколько обойдется украинцам на майские 2020 автобусный и авиа-тур в страны Европы, Израиль, а также тур по Украине. Направления выбраны согласно самым популярным предложениям ряда украинских туроператоров, предоставляющих условия бюджетного отдыха.

Автобусные туры в Европу-2020

Маевка за границей: Сколько стоят автобусные и авиа туры в Европу на майские 2020
Маевка за границей: Сколько стоят автобусные и авиа туры в Европу на майские 2020
pinterest.com

Страны Балтии:

Одним из самых популярных автобусных направлений из Украины были и остаются страны Балтии. Чтобы решиться на такую поездку на майские - нужно только иметь при себе загран паспорт, небольшую сумму денег и отличное настроение.

  • Литва

В столицу Литвы - уютный Вильнюс вы запросто можете поехать за 2500 - 3000 грн. В стоимость входит переезд автобусом, проживание в отеле 3* и завтраки. Также операторы часто предоставляют обзорную экскурсию.

Вильнюс, Литва
Вильнюс, Литва
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  • Польша

Туроператоры предлагают этой весной комбинированный тур - Украина-Польша. В автобусной поездке за 5 дней вы увидите города Волыни и насладитесь живописным польским Люблином. Стоить такой тур на майские будет около 5800 грн. с завтраками.

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  • Румыния

Также интересное предложение от украинских операторов этой весной комби-тур Украина-Трансильвания. Тур отправляется из Черновцов и включает живописный Брашов и посещение замка легендарного замка графа Дракулы. Стоимость такого недельного тура от 6 000 грн. с человека.

Румыния
Румыния
pinterest.com

  • Тур по Украине
  • Карпаты

Не менее популярны предложения туров по украинским Карпатам. Предложение полюбоваться цветением шафрана выставили сразу несколько топовых украинских оператора. Стоимость 4-5-дневного тура с переездом стартует от 3500 грн.

Карпаты
Карпаты
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  • Закарпатье и Словакия

Также популярными стали туры по Закарпатью с заездом в Словакию. 4-дневный тур с переездом, ночевками и завтраками в отелях обойдется туристам от 4600 грн. В туре обычно предлагают посмотреть замок Шенборна, водопад Шипот и озери Синевир.

Словакия
Словакия
pinterest.com

Авиатуры в Европу-2020:

  • Польша

В Варшаву (Польшу) можно полететь на уикенд за 2500 грн. Поездка включает проживание в отеле 3* на базе завтраков, обзорную экскурсию по городу и трансфер. Отдельно придется покупать билеты на самолет - некоторые туроператоры предлагают их со скидкой - около 4 000 грн. в обе стороны.

  • Израиль

Четырехдневыный тур без перелета и проживанием на базе завтраков обойдется в сумму от 5300 грн. за человека. За перелет придется доплатить еще около 200 долларов (около 5 тыс. грн.).

Мертвое море, Израиль
Мертвое море, Израиль
pinterest.com

  • Рига

Трехдневный тур на уикенд в красивенную столицу Латвии - Ригу обойдется украинцам около 2800 грн на человека. Отдельно придется оплатить авиаперелет - это около 4000 грн.

Рига, Лавия
Рига, Лавия
pinterest.com

  • Прага (Чехия)

Полететь в сказочную столицу Чехии туроператоры предлагают за 7000-7500 грн. Тур рассчитан на 4 дня и, как правило, включает обзорную экскурсию по городу.

Прага
Прага
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  • Рига и Стокгольм

Также у украинских туроператоров есть туры, включающие старзу несколько европейских столиц. Так, поездка в Ригу и Стокгольм на 5 дней обойдется около 5500 грн. без перелета но со стоимостью переправы на пароме. За авиабилеты придется доплатить еще около 5000 грн. Также дополнительно нужно будет оплатить консульский и визовый сбор - 60 евро (около 1680 грн), трансфер от порта до аэропорта в Риге - 30 евро (840 грн.) и трансфер порт-отель в Стокгольме - около 1600 грн.

Стокгольм
Стокгольм
pinterest

Ранее мы писали, куда можно полететь заграницу, чтобы не заболеть коронавирусом.

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Теги: куда поехать, Майские праздники, дешевые поездки
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Источник: IVONА bigmir)net

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