Лунный календарь стрижек на апрель 2020
Природа пробуждается от зимнего сна и украшает себя молодой зеленью и цветами. В воздухе появляются первые намеки на ароматы грядущего лета, и в такие моменты крайне сложно удержать себя от экспериментов с внешностью. Но не стоит рисковать бездумно! Ivona расскажет, когда лучшего всего стричь волосы по лунному календарю в апреле 2020 года.
1 апреля 2020 - Луна в Раке, растущая. Стрижек сегодня следует избегать, если вы находитесь в подавленном состоянии, они могут усугубить ваше плохое настроение.
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2 апреля 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодняшний визит к парикмахеру негативно отразится на вашем самочувствии.
3 апреля 2020 - Луна во Льве, растущая. Неблагоприятный день для экспериментов, выберите проверенную стрижку или просто подровняйте кончики.
4 апреля 2020 - Луна во Льве, растущая. Стрижка в этот день улучшит ваше самочувствие и защитит вас от дурных мыслей и взглядов.
5 апреля 2020 - Луна в Деве, растущая. Стрижка поможет решить финансовые вопросы и принесет успех в бизнесе.
6 апреля 2020 - Луна в Деве, растущая. С новой стрижкой вам сегодня будет сопутствовать удача.
7 апреля 2020 - Луна в Весах, растущая. Неблагоприятный день для стрижки, в особенности, если ваше эмоциональное состояние не стабильно.
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8 апреля 2020 - Полнолуние в Весах. Сегодняшняя стрижка может принести проблемы со здоровьем.
9 апреля 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка в этот день способна улучшить общее состояние вашего здоровья, а также привлечь внимание поклонников.
10 апреля 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Стрижка окажет огромное влияние на ваши взаимоотношения с противоположным полом.
11 апреля 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Стрижка в этот день поможет вам почувствовать уверенность и проявить себя в рабочих моментах.
12 апреля 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки. Смена прически может ухудшить состояние вашего здоровья.
13 апреля 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Новая стрижка способна поднять вам настроение и улучшить эмоциональный фон.
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14 апреля 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Стрижка поможет вам уладить проблемы со здоровьем.
15 апреля 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Будьте осторожны с выбором стрижки: в случае неудачи волосы будут отрастать крайне медленно.
16 апреля 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Стрижка привнесет в вашу жизнь множество интересных событий, последствия которых, впрочем, предсказать невозможно.
17 апреля 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Энергетически благоприятный день для экспериментов с волосами.
18 апреля 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стрижка сегодня может нарушить ваше эмоциональное состояние.
19 апреля 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Сегодня поход к парикмахеру лучше отложить, чтобы избежать эмоциональных потрясений.
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20 апреля 2020 - Луна в Овне, убывающая. Стрижка укрепит ваши волосы и сделает более привлекательной в глазах окружающих.
21 апреля 2020 - Луна в Овне, убывающая. Не самый удачный день для смены прически - новая стрижка может принести вам состояние общей слабости и апатии.
22 апреля 2020 - Луна в Овне, убывающая. Стрижка поможет вам самоутвердиться и вдохновит на радикальные действия. Чем короче будут волосы, тем больше перемен вас ожидает в будущем.
23 апреля 2020 - Новолуние в Тельце. За новой стрижкой следует улучшение общего состояния здоровья.
24 апреля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Стрижка поможет вам преуспеть в решении спорных финансовых вопросов, а также благоприятно скажется на вашем образе.
25 апреля 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Эксперименты с волосами способны нарушить все ваши планы на сегодняшний день.
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26 апреля 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Астрологи советуют обновить сегодня стрижку, если вы находитесь в поисках вдохновения и творческих порывов.
27 апреля 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Благоприятный день для стрижки: она способна улучшить состояние ваших волос и привлечь финансовую удачу.
28 апреля 2020 - Луна в Раке, растущая. Стрижка сегодня поможет вам стать более восприимчивой к эмоциям окружающих, а также обострит интуицию.
29 апреля 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодняшний поход в парикмахерскую лучше отложить до лучших времен.
30 апреля 2020 - Луна во Льве, растущая. Стрижка способна уберечь вас от недугов, но влияние на ваши взаимоотношения с близкими людьми непредсказуемо.
Ранее мы рассказывали о модных трендах в макияже на весну 2020 года.
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