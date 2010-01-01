Гороскоп с 10 марта по 15 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Узнайте, что для вам приготовила эта неделя.

Овен

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На этой неделе вам придется исправить дела, которыми вы занимались в конце прошлого месяца. Возвращайтесь назад и устраните ошибки. Это касается как работы, так и личной жизни. Время закрыть черновик и сделать первую запись в чистовике. В конце недели вас ждет приятный сюрприз от любимого человека. Репетируйте восторженное выражение лица.

Телец

Вам необходим наставник, к которому вы обратитесь в случае фиаско. Начатая вами затея довольно сомнительна, поэтому подкрепите шансы на победу присутствием более опытного коллеги. На этой неделе возможно знакомство с влиятельной личностью. Эта встреча перевернет вашу жизнь. Сформулируйте вопросы, которые хотите задать ей.

Близнецы

В середине марта напряжение постепенно спадет, и вы почувствуете, как дела идут в гору. Проблема, с которой вы носились в последнее время, разрешится сама собой. Если вы не могли помириться с половинкой, то партнер сам придет на разговор. Если не могли найти работу, расслабьтесь и не паникуйте по этому поводу. Все наладится к концу месяца.

Рак

На этой неделе произойдет событие, которого ждали Раки. Меркурий развернется в обратное движение. Поэтому вам придется ремонтировать все, что он успел сломать и испортить. Празднуйте разворот «планеты общения» новыми знакомствами и начинаниями. Благоприятны любовные романы, зарождающиеся в это время. Не лишним будет и поиск партнеров по бизнесу.

Лев

Вам на этой неделе стоит стать более романтичными. Некоторые Львы будут стоять перед выбором из двух вариантов. Если речь идет о любовных отношениях, то вы просто обязаны сами определить, с кем остаться. Если же дела сосредоточатся в работе, проявите мощную инициативу. Вы сами выбираете, каково будет ваше будущее на этой должности.

Дева

Девам предстоит разрешить некий конфликт в домашних стенах. Возможно, ваши отношения с половинкой расшатаны до такой степени, что вот-вот рухнут. Не искушайте судьбу и не лезьте на рожон. Лучше худой мир, чем хорошая ссора. В работе все стабильно – дела идут, денежная сумма обзаводится нолями. В этой сфере полный порядок, как вы и любите.

Весы

На этой неделе вы получите новость, которая изменит вашу жизнь. Преподнесет ее близкий человек, поэтому смело идите на серьезный разговор. Но не стоит перечить, если предложение вам не понравится. Возьмите тайм-аут перед тем, как злиться. За это время взвесьте все за и против. Исход от вас не зависит, но от количества плюсов успокоится сердце.

Скорпион

На этой неделе вы будете заниматься недвижимостью. Возможен переезд на новую квартиру или ремонт. Также не исключена продажа квартиры, которая ждала покупателя несколько лет. Если не планировали покупать жилье, обновите то, в котором живете. Приветствуется смена цвета и покупка ароматических средств. Приятный запах в доме – залог уюта.

Стрелец

На этой неделе вам предстоит стать психологом для близкого человека. Постарайтесь больше слушать. В откровении другого человека вы найдете ответ на собственные вопросы. Особенно это касается одиноких Стрельцов, давно пытающихся завязать серьезные отношения. Ближе к выходным хандра по этому поводу сменится внезапным романтическим увлечением.

Козерог

Ваш потенциал требует реализации, поэтому берите на себя лидерство в коллективе. Если до сих пор прятались в тени, выходите и заявляйте про свои планы. Это касается не только работы, но и личной жизни. Предлагайте половинке сделать следующий серьезный шаг – узаконить отношения или завести ребенка. Совместные планы, построенные сейчас, увенчаются успехом.

Водолей

Разворот Меркурия повлиял и на вас. Наконец, финансовая сфера обретает новые витки. Может возникнуть дополнительный источник дохода. Необязательно пускать эту прибыль в рутинное русло. Подкопите на отдых и с первым теплом отправляйтесь на моря. Благоприятны и крупные покупки. Самое время обзавестись транспортным средством или купить дорогой смартфон.

Рыбы

Самое время встречать март. А что для Рыб весна? Правильно, влюбленность. Наряжайтесь, распыляйте парфюм и выходите в люди. Приятные неожиданности ждут и семейных Рыб. Ваша половинка готовит сюрприз. Ваша задача – всеми силами делать вид, что не замечаете этой суеты. Позаботьтесь про ответный подарок. Например, столик в ресторане или билеты на романтический фильм.

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