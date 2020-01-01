Что ждет представителей Зодиакального круга сегодня в любви и делах .

Гороскоп на 8 марта 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 8 марта:

Овен

У вас могут возникать конфликтные ситуации, проблемы в карьере и на работе, кто-то будет ставить вам палки в колеса, могут активироваться недоброжелатели.

Телец

Возможна напряженность в разных сферах жизни, конфликтность, вы можете кого-то обидеть или излишне жёстко с кем-то поступить, сдерживайте свои эмоции.

Близнецы

Стоит проявлять активность в делах и воплощать свои планы, многое будет успешно, вы можете заслужить уважение разных людей.

Рак

Опасайтесь обманов и предательств, кто-то может не оправдать вашего доверия и подвести вас, не на кого не полагайтесь сегодня.

Лев

Стоит больше развлекаться и уделять внимание личной жизни, возможны новые знакомства, романтические свидание и приятные встречи.

Дева

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Сегодня не спешите преодолевать трудности и принимать важные решения, многое не будет способствовать этому и будет замедлять вас, просто плывите по течению.

Весы

День благоприятен для различных начинаний, реализации планов и идей, будьте активны и открывайтесь новым перспективам и возможностям.

Скорпион

Не стоит никому верить на слово, не совершайте прошлых ошибок и не поддавайтесь различным уговорам, вас могут обманывать и разочаровывать.

Стрелец

Сегодня придётся отстаивать свои интересы, возможно выяснение отношения и трудные решения, не бойтесь разрубать проблемы и будьте тверды.

Козерог

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Сохраняйте спокойствие и умеренность в разных сферах жизни, не сильно радуйтесь и не сильно переживаете происходящему в вашей жизни.

Водолей

Сегодня вас могут ожидать завышенные ожидания, различные иллюзии и несбыточные планы, не поддавайтесь соблазнам и мыслите трезво.

Рыбы

Вас могут ожидать разочарование, печальные эмоции, обиды, контакт с разными людьми будет потерян и у вас будет пессимистичный настрой во многом.

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