Женский уикенд на "Дарынке": бесплатные beauty-зона, фотосъемка, массаж и мастер-классы

Отпразднуйте Международный женский день в столичном маркет-молле "Дарынок".

Расслабиться и почистить свои перышки предлагает женщинам столичный маркет-молл “Дарынок“ в эти выходные, 7-9 марта. Профессиональные визажисты, массажисты, мастера по плетению кос и стилисты поработают над красочными весенними образами всех желающих. А после преображение гостей ожидает возможность личной фотосъемки с профессиональным фотографом. А также конкурсы, подарки и сюрпризы, яркие и необычные фотозоны. И все это бесплатно. Разве не идеальный уикенд?

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В beauty-зоне 8 марта с 12:00 до 18:00 милые дамы и юные принцессы смогут получить услуги визажиста и стилиста по волосам, посетить массаж рук и нанести роспись мехенди, а также научиться разным техникам плетения венков из живых цветов на мастер-классе.

пресс-служба

На протяжении всех выходных, с 7 по 9 марта, гостей будут поздравлять ходулистки, музыкальная хода boys band-а и яркие неземные птицы. А мастера нанесут аквагрим любой сложности, проведут различные тематические мастер-классы и заплетут косы в самые разнообразные прически.

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А если вы пришли на “Дарынок“ с парнем/мужем/сыном, им тоже будет чем заняться. На территории маркет-молла до 22 марта проходит уникальная и крупнейшая выставка роботов в Украине. Здесь представлены последние модели из многих международных выставок. Среди развлекательных программ: “Танцы с роботами“, “Шоу огромных Трансформеров“, “Современное Тесла-шоу“, а также новейшие технологии виртуальной реальности!

пресс-служба

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