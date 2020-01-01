Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 7 марта 2020 для всех Знаков зодиака pinterest

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Гороскоп на 7 марта 2020:

Овен

Вас ждёт продуктивный и энергичный день, многое будет успешно на работе и в денежных делах, хороший труд приведёт к хорошему результату - что посеешь, то и пожнёшь.

Телец

Опасайтесь ссор и конфликтов, напряжённостей в отношениях с разными людьми, может обостриться конкуренция и соперничество в делах.

Близнецы

День благоприятен для дружеского общения, взаимопомощи и поддержки близких людей. Будьте добры и возлюбите ближнего своего.

Рак

Старайтесь разобраться в себе и своём внутреннем мире. Порядок в мыслях - залог успеха в делах и начинаниях. Не торопитесь в принятии решений.

Лев

Сегодня нужно проявлять мудрость и спокойствие в разных делах и ситуациях. Старайтесь не поддаваться эмоциям и разным порывам. Отложите материальные дела и планы в угоду духовности.

Дева

Позитивный настрой будет во многом способствовать вашим делам и планам, многое может быть успешно, особенно в личной жизни. Будьте веселы как дети.

Весы

Будьте активны и целеустремлённы, особенно в самореализации и на работе, старайтесь становиться лучше и растите в глазах окружающих.

Скорпион

Вам стоит всерьёз посмотреть на своё окружение, туда затесался предатель или лживый человек, который может негативно влиять на ваши дела и планы.

Стрелец

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День в целом успешен, дела на работе и в бизнесе будут решаться в вашу пользу, будьте активны и старитесь многое успеть в течение дня.

Козерог

Вы можете попасть в тупиковую ситуацию, особенно в денежных делах, избегайте долгов и зависимости от разных людей.

Водолей

Вам стоит отставать своё мнение на работе, не поддаваться давлению других людей. Коммуникации и общение сегодня будут осложнены, по этому старайтесь полагаться только на себя.

Рыбы

Вас ждут различные откровения и перемены, вы можете по новому взглянуть на свою жизнь, что то изменить в своём жизненном пути.

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